Presentazione della stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Off Limits

La conferenza di presentazione della 4a stagione del Teatro OFF (limits) si terrà il 30 ottobre presso la Sala Consiliare Comune di Avezzano

AVEZZANO – Il Castello Orsini Colonna è pronto ad accogliere la quarta stagione del Teatro OFF (limits) di Teatranti tra Tanti, dopo le numerose difficoltà legate alla pandemia che hanno visto teatri e luoghi di cultura tra i maggiori protagonisti delle restrizioni governative per arginare la diffusione del virus.

Forte l’emozione dei direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini, nonché della project manager Cinzia Pace e di tutto lo staff del teatro indipendente per la rassegna, organizzata con il sostegno del Comune di Avezzano e fortemente voluta dall’assessore Pierluigi Di Stefano, di otto spettacoli, che prenderà il via il prossimo 20 novembre.

Un ritorno, in presenza, al 100% della capienza tanto atteso ma che segue un’intensa attività da parte del Teatro OFF che, nonostante tutto, non ha mai arrestato la realizzazione di rassegne ed eventi culturali. Le edizioni 2020 e 2021 di Alba OFF, all’interno dell’anfiteatro romano di Alba Fucens, ne sono l’esempio, come anche l’incremento di spettacoli e rassegne nei vari teatri marsicani, già a partire da quest’anno, tanto da sviluppare nuovi e concomitanti cartelloni anche in altre località, come Civitella Roveto.

La presentazione della stagione ci sarà sabato 30 ottobre alle 11 all’interno della Sala Consiliare del Comune di Avezzano.