Abruzzo Benessere brilla alla Fiera di Parigi con Popoli Terme e Pantelleria

PARIGI – Abruzzo Benessere conquista la Fiera Mondiale del Termalismo di Parigi, grazie alla sinergia tra Popoli Terme, Pantelleria e Regione Abruzzo, protagoniste di una strategia condivisa per la promozione del turismo sostenibile. Un successo che conferma la forza di un modello capace di unire territori diversi attraverso il benessere, la natura e la valorizzazione delle risorse termali.

Dopo quattro giorni intensi (22–25 gennaio), il bilancio della partecipazione coordinata dall’Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile è estremamente positivo. Lo stand, realizzato in collaborazione con l’Associazione dei Comuni Termali guidata da Franca Roso, ha registrato un afflusso costante di visitatori, curiosi di scoprire le eccellenze termali italiane.

La presenza congiunta ha generato benefici immediati: Popoli Terme ha potuto contare sulla notorietà internazionale di Pantelleria, mentre l’isola ha valorizzato ulteriormente il proprio patrimonio di terme naturali grazie alla struttura organizzativa delle Terme Abruzzesi.

Un ruolo centrale lo hanno avuto i due convegni tematici dedicati al progetto Abruzzo Regione del Benessere, che hanno offerto una vetrina internazionale alle quattro città coinvolte nel programma regionale — Avezzano, Fossacesia, Pineto e Sulmona. «La Fiera ha rafforzato la nostra strategia di promozione del turismo sostenibile», ha dichiarato il Consigliere Regionale Luca De Renzis, presente ai lavori e alle attività del desk APTS.

Il momento più significativo della partecipazione è stato la firma del Patto di Collaborazione tra Pantelleria e Popoli Terme, un accordo che apre prospettive comuni non solo nel turismo, ma anche nei settori agroalimentare, formativo e dei servizi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Popoli Terme, Moriondo Santoro: «È il secondo anno che la nostra città partecipa a un palcoscenico così prestigioso. Con il Sindaco D’Ancona c’è stata intesa immediata e presto approfondiremo i temi avviati».

Sulla stessa linea il Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, che ha sottolineato il valore strategico dell’accordo: «Vogliamo valorizzare gli straordinari fenomeni di termalismo naturale dell’isola, un patrimonio identitario e culturale che rappresenta un punto di forza per un’offerta turistica sostenibile e di qualità».

Dopo il successo parigino, APTS e le due amministrazioni valuteranno nuove partecipazioni congiunte alle principali fiere internazionali del 2026, consolidando un percorso di cooperazione che si sta rivelando vincente.