A Chieti il convegno sulle malattie infiammatorie intestinali croniche

Il convegno, nel quale saranno presentate innovazioni su diagnosi e terapia, si terrà presso l’Auditorium del Rettorato il 30 ottobre

CHIETI – Parte da Chieti la ricerca e l’innovazione in gastroenterologia. “Gli specialisti delle malattie infiammatorie sono al servizio dei pazienti con capacità di innovazione oggi e per il futuro grazie al prezioso contributo dell’Associazione Giovani Gastroenterologi Italiani con alla guida il presidente eletto dottor Loris Lopetuso nostro ricercatore all’ Università G. d’Annunzio di Chieti – dichiara il professor Matteo Neri (nelle foto), gastroenterologo, ordinario dell’università degli studi “G. d’Annunzio.

Nel convegno “Malattie Infiammatorie Intestinali Croniche” in programma sabato 30 ottobre alle 8.30 presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università G. d’Annunzio organizzato dalla Gba eventi “saranno presentate conoscenze avanzate su diagnosi e terapia – prosegue Neri – per un aggiornamento rivolto sia allo specialista che al medico di medicina generale inteso come esposizione diretta degli studi condotti in prima persona da chi le ha realizzati, ovvero dai giovani ricercatori che discuteranno i propri risultati insieme alla letteratura scientifica internazionale.”

Il corso sarà caratterizzato da una forte interattività tra discenti e docenti, e vedrà la partecipazione di esperti internazionali aderenti all’Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Diseases.

Le MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) sono patologie in netto aumento che necessitano sempre più di un approccio multidisciplinare sia per quanto riguarda la diagnosi che il management. La loro gestione clinica è complessa, sia per le difficoltà diagnostiche sia per le scelte terapeutiche, e resa ulteriormente tale dalla pandemia da Sars-Cov-2. Il corso si articolerà in varie sessioni riguardanti gli aspetti più avanzati della patogenesi, le caratteristiche e impiego dei farmaci innovativi – small molecules, le metodiche endoscopiche di sorveglianza.

“Uno spazio sarà opportunamente dedicato all’infezione da Sars-Cov-2 spiegandone impatto sui pazienti e presentando dati sull’effetto sul lungo termine per meglio comprendere cosa aspettarci nel futuro. – prosegue Neri introducendo con grande soddisfazione il convegno come momento di ripresa delle attività formative in presenza “un validissimo momento di formazione per arricchire con il contatto diretto quanto c’è nella comunicazione di non verbale e poter essere di massimo supporto ai nostri pazienti oggi e domani” – conclude il professor Neri.

Programma

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Saluti e obiettivi del Corso

9:20 La digitalizzazione nel futuro delle MICI (Dr. Salvo Leone, Palermo)

9:40 La nutrizione artificiale nelle MCI (Prof. Maria Cristina Mele, Roma)

10:00 Il microbiota intestinale nelle MICI (Dr. Loris Lopetuso, Chieti)

10:20 MICI, Covid e vaccini (Prof. Alfredo Papa, Roma)

10:40 Esiti gastrointestinali a lungo termine post-covid (Dr. Giovanni Marasco, Bologna)

11:00 Discussione

11.20 Coffee Break

11:40 La farmacologia delle MICI fatta semplice

(Dr. Luca Antonioli, Pisa)

12:00 Terapie avanzate nella Rettocolite Ulcerosa (Prof. Alessandro Armuzzi, Roma)

12:20 Terapie avanzate nel Morbo di Crohn (Dr. Franco Scaldaferri, Roma)

12.40 Fattori predittivi di successo ed insuccesso terapeutico nelle MICI (Dr. Benedetto Neri, Roma)

13:00 Sorveglianza endoscopica nelle MICI: tecniche e tecnologie (Dr.ssa Olga Maria Nardone, Napoli)

13:20 Discussione

40 Test ECM

14:00: Conclusioni e chiusura del Convegno

Moderatori: Prof. M. Neri (Chieti) – Prof. L. Grossi (Pescara) – Prof. G. Latella (L’Aquila) – Prof. G. Nardone (Napoli)

Segreteria Scientifica: Dr. Loris Lopetuso, Dr. Konstantinos Efthymakis, Chieti

Coordinatore: Prof. Matteo Neri