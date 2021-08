Presentato l’evento “10 Giornate in Pietra 2021” finanziato dalla Regione

PESCARA – Si è tenuta questa mattina, nella Sala Corradino presso la sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “10 Giornate in Pietra 2021” che si svolgerà dal 18 al 29 agosto 2021 a Lettomanoppello “Città della Pietra” della Maiella.

Presenti alla presentazione Vincenzo D’Incecco ( Lega ), capogruppo in Consiglio regionale, Simone D’Alfonso, sindaco di Lettomanoppello, e Arianna Barbetta, assessore comunale con delega al Turismo, che rappresentano la cerniera tra Regione Abruzzo e il Comune della provincia pescarese.

Promotore del rifinanziamento dell’evento per il secondo anno consecutivo, è il capogruppo leghista che dichiara: “Questo evento a cui tengo in modo particolare, insieme agli amici dell’Associazione Liberamente, deve diventare una manifestazione di interesse collettivo sia all’interno della Regione Abruzzo, sia nei circuiti culturali nazionali. Un’occasione per delineare una rete territoriale dall’alto profilo culturale che tutelerà e valorizzerà la lavorazione della pietra della Majella, inoltre deve rappresentare il volano per il turismo delle stagioni estive dell’entroterra pescarese. Riconfermato alla direzione artistica delle ‘ 10 Giornate in pietra 2021’, Stefano Faccini“ conclude D’Incecco.