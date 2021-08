Amichevole Pescara Primavera – Campobasso il 13 agosto a Montenero

PESCARA – Nuovo Test Match per i giovani biancazzurri guidati da mister Pierluigi Iervese. Il Pescara primavera affronterà il Campobasso – squadra militante in serie C – venerdì 13 agosto con inizio ore 17,30 allo Stadio Comunale Vincenzo De Santis di Montenero di Bisaccia. L’evento, organizzato dalla ASD “Le Piccole Aquile Montenero”, sarà con ingresso gratuito o/a offerta, il cui ricavato sarà in seguito destinato per l’acquisto di un defibrillatore adibito all’impianto sportivo. Prima dell’inizio del match, alle ore 16, ci sarà la presentazione della Scuola Calcio ASD Piccole Aquile.

