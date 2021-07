Presentato “Cinque racconti e una fiaba” di Edda Migliori a Francavilla

Una presentazione dedicata all’Abruzzo, alle sue donne forti e resilienti e ai luoghi del cuore dell’autrice

FRANCAVILLA AL MARE – Ha avuto luogo al Parco museale “Abruzzo in Miniatura” all’interno del Mu.Mi a Francavilla al Mare, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” edito da Epigraphia e scritto dalla giornalista Edda Migliori.

Una presentazione dedicata all’Abruzzo, alle sue donne forti e resilienti e ai luoghi del cuore dell’autrice, alcuni dei quali magnificamente rappresentati tra le riproduzioni esposte all’interno del museo. Presenti all’evento il Presidente dell’Abruzzo in Miniatura Livio Bucci e Christian Dolente Coordinatore del Centro Didattico del museo.

La giornalista e scrittrice Francesca Di Giuseppe ha dialogato con Edda Migliori ripercorrendo la genesi dei racconti e delle illustrazioni contenute nel libro (anche queste realizzate dall’autrice) mentre la giornalista Sonia Di Massimo ha letto il primo dei cinque racconti: “A punto pieno”.

“Dopo tanti mesi di presentazioni virtuali, essere tornati a farlo in presenza e per di più in luogo così caratteristico è stato davvero magnifico. Potersi guardare negli occhi, sentire le emozioni del pubblico miste alle mie, osservare i sorrisi erano sensazioni che mi erano mancate e che sono felicissima di aver potuto provare nuovamente. Sarà una lunga estate, con tanti appuntamenti di vario tipo che coinvolgeranno il mio “Cinque racconti e una fiaba” e sono davvero grata per tutte queste fantastiche opportunità– ha dichiarato Edda Migliori- Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e il Presidente Livio Bucci per la squisita ospitalità”.