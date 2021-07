“Mozart a Palazzo” apre il Festival di Tagliacozzo

Il Concerto di Gala dedicato alle più note arie delle opere di Mozart con la presentazione del M° Jacopo Sipari si terrà il 22 luglio

L’AQUILA – Giovedì 22 Luglio 2021, ore 19.00 presentazione al pubblico della 37° edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival nella corte nobile di Palazzo Pica Alfieri di L’Aquila.

Un Concerto di Gala dedicato alle più note arie delle opere di Mozart intitolato proprio “Mozart a Palazzo” con la presentazione del M°Jacopo Sipari di Pescasseroli in collaborazione con l’Accademia di Alto Perfezionamento Artistico Stage Daltrocanto del soprano internazionale Donata d’Annunzio Lombardi insieme al pianista Davide Dellisanti illumineranno il Palazzo, uno tra i più grandi capolavori architettonici abruzzesi, apriranno un Festival, ormai divenuto tra i più importanti di Italia, che attende, tra gli altri, Fiorella Mannoia, Francesco de Gregori, Mario Biondi, Tosca, Noemi, Allevi, Concato, Capossela, Cristicchi e Panariello e gli oltre 12 concerti dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

“Siamo davvero contenti di presentare la rassegna all’Aquila – dice il direttore artistico Jacopo Sipari – in una cornice speciale come quella di Palazzo Pica Alfieri. Ringrazio di cuore il M° Fabrizio Pica Alfieri per aver manifestato questa particolare sensibilità”.

Un programma coinvolgente, dal Flauto Magico a Don Giovanni, da Nozze di Figaro a Così Fan Tutte, interpretato da alcune delle voci migliori del panorama nazionale come Alessia Berardi, Giulia Bolcato, Anna Bordignon e Ilaria Facoetti con la straordinaria partecipazione dello stesso Fabrizio Pica Alfieri.

Il concerto si inserisce nella fitta rassegna dedicata all’Opera prodotta dal Festival di Tagliacozzo che proseguirà poi il 24 Luglio con Gianni Schicchi di Puccini, il 4 Agosto con Pagliacci di Leoncavallo con l’esecuzione dell’opera in un circo vero e quindi il 17 Agosto con la Traviata. Il 15 Agosto il concerto evento “Tutte le donne di Puccini” con Donata d’Annunzio Lombardi e diretto da Jacopo Sipari.

Ingresso con prenotazione fino ad esaurimento posti.