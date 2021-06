Premio Unione donne in Italia Asp di Pescara ai ragazzi del Liceo Mibe

PESCARA – Un premio per sensibilizzare: questo è stato l’intento dell’Udi – Unione donne in Italia Asp di Pescara nel promuovere il progetto “Io al tempo del Coronavirus” a cui ha aderito il Liceo Mibe di Pescara, con alcune creazioni grafiche e letterarie degli allievi. I ragazzi, con la loro creativa sensibilità, hanno realizzato lavori che non potevano passare inosservati.

La giornata dedicata alla premiazione ha visto la partecipazione in presenza di alcuni premiati, mentre altri erano online, costretti a una presenza distante ma non per questo meno sentita. Presenti e partecipi il prof Alberto Marino, storico pilastro del liceo e vicepreside, delegato dalla preside Raffaella Cocco, le signore Francesca Magliulo e Patrizia Dalla Pozza, responsabili Udi, le docenti Anna Barbara Nardella, di Discipline Grafiche e Pittoriche – Laboratorio della Figurazione e Marina Desiderio, di Lettere e Storia.

Dopo il discorso del prof Marino, che ha ribadito l’importanza di questo premio proprio per la sua capacità di sensibilizzare i cittadini del domani attraverso una consapevole presa di coscienza, si è passati all’ammirare i tanti lavori premiati: Vittoria D’Antonio con l’ opera grafico – pittorica : “Senza Titolo 2021”; Chiara Manetta con l’ opera grafica –pittorica “ Ogni cicatrice ha la sua storia”; Asia Leone con l’opera : “Il potere dell’uomo” e Nina Sgarbi con “Io di te non ho paura”.

La classe 3 F ha visto la premiazione di Sara Camplone e Daniele Piccirilli con il testo : “Io a tempi del coronavirus”; Alessandro Martire con l’ opera “L’inscindibilità del contatto”.