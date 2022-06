Premio Spazio Bianco 2022: cerimonia a Pescara il 25 giugno

PESCARA – Si terrà sabato 25 giugno alle ore 18.30, presso la Galleria Spazio Bianco a Pescara la cerimonia di premiazione del Premio Spazio Bianco 2022 per l’imprenditoria femminile, ideato e curato dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone e presieduto da Gisella Bianco, proprietaria della Galleria, con il patrocinio di numerose associazioni culturali abruzzesi.

Il premio- dicono gli organizzatori- è rivolto alle imprenditrici ed alle dirigenti d’azienda che hanno mostrato in questo periodo una resilienza straordinaria in un tempo difficile e complesso come questo ed è stato assegnato a Alessia Belforte, Gioia D’Amico, Federica Toccaferro, Luciana Ferrone, Maria Stefania Peduzzi, Valentina Di Camillo, Stefania Ricci, Diana Frascarelli, Rita Annecchini, Federica Chiavaroli, Stefania De Santis, Elena Di Ghionno, Marina Cvetic, Stefania Bosco, Angiolina Velenosi, Gabriella D’Orazio, Chiara Ciavolich, Irini Pervolaraki, Bianca Saquella, che riceveranno un dono artistico realizzato da Carmine Galiè.

Inoltre verrà inaugurata la collettiva di pittura e di arti figurative Spazio Bianco Artedonna, sempre curata da Pasqualone, che ha selezionato, con la direzione della Galleria Spazio Bianco, le seguenti artiste: Patrizia Amoretti,Gabriella Di Felice,Maria Pierdomenico,Marina Iacovetti,Chiara Reggiani,Stefy Ponzi,Oana, Nadia Viola, Paola Nicotra, Antonella D’Angelo, Annarita Tartaglia, Patrizia Vespaziani, Valeria Verlengia. Sabrina D’Angelo, Barbara De Zanet, Arianna Leardi, Ada Villa, Iryna Shcherbakova, Maria Basile, Fiorella Mammarella, Rossella Caldarale, Concetta Daidone, Eugenia Tabellione.

La lezione concerto del fisarmonicista Vincenzo De Ritis impreziosirà l’evento, in un connubio unico tra arte, musica, imprenditoria, bellezza.