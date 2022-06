Opera ‘Dido and Aeneas’: saggio finale del Conservatorio Braga

TERAMO – Sarà l’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo a ospitare domani, giovedì 23 giugno, alle ore 18, la messa in scena dell’Opera ‘Dido and Aeneas’, di Henry Purcell, saggio finale del relativo Dipartimento, evento-prove aperte al pubblico. Il progetto accademico porta la firma del maestro Piergiorgio Del Nunzio e del maestro Alice Bisanti, docenti del ‘Braga’.

“Per il Conservatorio – ha spiegato il Direttore Tatjana Vratonjic – si tratta di un’iniziativa ambiziosa, perché domani rappresenteremo tutta l’Opera, della durata di 50 minuti, dinanzi al pubblico, offrendo ai nostri allievi un’occasione per mettersi alla prova in maniera concreta. L’Opera è sicuramente tra i generi più difficili del campo musicale, perché richiede un talento specifico, ancor più quando nasce da un testo straniero. Sappiamo però che quel libretto è assolutamente percorribile per i nostri ragazzi, dei quali conosciamo la preparazione. In particolare ‘Dido and Æneas’ è un’opera in tre atti di Henry Purcell, su libretto di Nahum Tate. Rappresentata per la prima volta a Chelsea (Londra) probabilmente l’11 aprile del 1689 in un convitto per giovani gentildonne, per l’incoronazione di Guglielmo III d’Orange e Maria – II Stuart, costituisce l’opera più celebre di Purcell e un capolavoro assoluto del melodramma britannico”.

Divisa in tre brevi atti, l’opera tratta del soggiorno di Enea (protagonista dell’Eneide di Virgilio, in inglese Aeneas) a Cartagine, ospite della regina Didone (in inglese Dido). Fra i due scoppierà un amore maledetto che si concluderà, come vuole la tradizione, con la partenza dell’eroe, destinato a fondare Roma, e il suicidio di Didone. L’opera si apre con un ouverture alla francese, divisa in un primo movimento serio e maestoso, tendente ad evocare un’immagine di regalità, e in una seconda parte più vivace, in cui il crescendo sottolinea la violenza e la malvagità che troveremo nell’opera.

Personaggi e interpreti, tutti studenti del Conservatorio ‘Braga’, sono Flavia La Pasta nelle vesti di Dido; Laura Ranieri come Belinda; Anita Sisino che sarà la second woman, First witch e Spirit; Ylenia Scimia come Sorceress; Anastasia Condrea nelle vesti di Second witch; Kristoffer Nordal sarà Aeneas; Ovind Kleppe quale Sailor; tutti gli attori sulla scena faranno parte del coro dell’Ensemble che vedrà la presenza anche di Martina Gentile, Miryam Ridolfi, Vittoria Verducci, Danilo Iezzi, Siro Antonelli ed Erlend Jasund. Ad accompagnare il canto saranno Lorenzo Di Giuseppe e Francesco Marano al Violino I, Chiara Michelle Diamanti al violino II, Diego Amadio al contrabbasso.