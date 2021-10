Premio Polidoro 2021, pubblicato il bando del concorso

Il Premio si articola in un’unica sezione dotata di un primo premio di 1500 euro, di un secondo premio di 1000 euro e di un terzo premio di 500 euro

L’AQUILA – Il bando di concorso per l’assegnazione dei premi della XX edizione del Premio Polidoro è stato pubblicato a cura del Presidente della commissione giudicatrice, prof. Walter Capezzali. Il Premio si articola in un’unica sezione dotata di un primo premio di 1500 euro, di un secondo premio di 1000 euro e di un terzo premio di 500 euro. Gli articoli, i servizi, le inchieste e le foto giornalistici dovranno risultare pubblicati, radiotrasmessi o teletrasmessi, messi online nel periodo compreso tra il primo novembre 2020 e il 31 ottobre 2021.

I giornalisti che intendono partecipare dovranno far pervenire i lavori, a pena di esclusione, in un numero massimo di 3 per ciascun concorrente, entro sabato 4 dicembre 2021. I lavori vanno inviati in plico chiuso con la dicitura: ”Premio Polidoro XX Edizione anno 2021″ alla segreteria dell’ Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, via Guido Polidoro 1, 67100 L’Aquila. E’ possibile scaricare il bando integrale sul sito dell’ Ordine: www.odg.abruzzo.it