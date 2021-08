Premio Irdidestinazionearte 2021: ecco i nomi dei premiati

PENNE – Si è tenuto nella sala consiliare del comune di Penne il Premio Irdidestinazionearte 2021 per la comunicazione delle arti, della cultura, della letteratura, presieduto da Massimo Pasqualone con la presidenza onoraria di Annella Prisco e composto da Eugenia Tabellione, Carlo Gentili, Maria Basile, Mariagrazia Genova, Elisabetta Grilli. Alla presenza dell’assessore alla cultura Gilberto Petrucci, sono stati premiati Don Marcello Stanzione, Paolo Caioni, Daniele Giangiulli, Galliano Cocco, Luigi D’Alimonte, Giuseppe Di Lisio, Annalena Cimino , Maria Rosaria Sisto , Giuseppe Placidi, Antonio Frattale, Goffredo Palmerini, Maurizio Basile, Alice Musarra, Antonio Campati, Loris Di Giovanni, Alfonso Bottone, Massimiliano Pietroforte, Americo Marconi, Vassilis Dragani, Santino Strizzi, Vincenzo Angelini, Francesca Ascenzi, Patrizia Baglioni, Maria Vasco, Roberto Ciampaglia, Daniele D’Amario, Marina Alberghini, Fabiana Perna, Abramo Frigioni, Angela Curatolo, Guerino D’Agnese, Patrizio Marafini, Diego De Carolis, Donato Mastrangelo, Antonella Ballone, Paola Presutti in arte Paola Raspu, Sandra Vannicola, Silvio Formichetti, Luciana Vicaretti, Donato Angelosante Junior.

“Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, che si è tenuta a Firenze nel Palagio di parte guelfa per ringraziare personalità italiane e non solo che nel quotidiano si occupano di comunicare le arti, la letteratura e la cultura, quest’anno il premio torna in Abruzzo, in una splendida città ricca di arte e storia” sottolinea il presidente Pasqualone.