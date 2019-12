Documentario “VISCA” al Cinetratro Massimo di Pescara

Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 16 appuntamento in Via Caduta del Forte, 15 Pescara per la presentazione del documentario per la regia di Andrea Carella

PESCARA – In occasione della mostra Visca Carte Inedite 1961-2019, esposta presso la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, il 7 dicembre 2019 alle ore 16.00 verrà proiettato al Cineteatro Massimo di Pescara il documentario “VISCA”, per la regia di Andrea Carella. Prodotto da Vario/film e da Valagro, il mediometraggio, della durata di 45 minuti, è narrato dalla voce di Roberto Pedicini.

Il documentario ripercorre l’intera attività di Sandro Visca dal 1961 ad oggi. Dagli esordi nei primi anni Sessanta, in cui l’artista ha realizzato una serie di Carte di ascendenza informale, la sua ricerca si è approfondita e indirizzata alla determinazione di un personale lessico espressivo, in un vocabolario compositivo connotato da un repertorio di immagini esclusive e di simboli propri, affatto ascrivibili ad una regionalizzazione geografica, come spesso si rileva nella vasta letteratura critica di riferimento.

Interverranno: Nicoletta di Gregorio (Fondazione Pescarabruzzo); Francisco Josè Fernandez (Regista), Rita Olivieri (Critica d’arte e curatrice della mostra). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’esposizione Visca Carte Inedite 1961-2019, proseguirà fino al 6 gennaio 2020.