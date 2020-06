47° Premio Flaiano a Pescara: programma e biglietti

Il Premio Flaiano si terrà dal 27 giugno al 3 luglio presso il Teatro Monumento d’Annunzio. Ad aprire l’evento il film Ladri di biciclette

PESCARA – Si é tenuta nella mattinata di lunedì 22 giugno, presso il Mediamuseum-Museo del Cinema a Pescara, la conferenza stampa di presentazione della 47 edizione del Flaiano Film Festival che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio presso il Teatro Monumento d’Annunzio. Ad aprire la rassegna, sabato 27 giugno alle ore 18.30 sarà Ladri di biciclette mentre il film di chiusura, venerdì 3 luglio alle ore 22.45, sarà Woman in gold. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA PREMIO FLAIANO 2002

Sabato 27 giugno

18.30 Ladri di biciclette

20.00 Apertura 47° flaiano Festival

DNA Decisamente non adatti. Sarann ospiti Lillo e Greg insieme al Direttore artistico Riccardo Milani

22.45 Judy

Domenica 28 giugno

18.45 Favolacce

20.30 Hammamet

22.45 Il Dottor Stranamore

Lunedì 29 giugno

18.30 La mafia non é più quella di una volta

20.30 Ricordi?

22.45 Jesus Rolls – Quintana é tornato

Martedì 30 giugno

18.30 I migliori anni della nostra vita

20.30 5 é il numero perfetto

22.45 I vitelloni

Mercoledì 1° luglio

18.30 Sorry We missed you

20.30 Drive me home

22.45 Parasite

Giovedì 2 luglio

18.30 Il Sindaco del Rione Sanità

20.30 Wrestlove – L’amore combattuto

Incontro con il regista Cristiano Di Felice e i protaonisti Miss Monica e Karim Brigante

22.45 Vertigo – La donna che visse due volte

Venerdì 3 luglio

18.30 Amore cucina e curry

20.30 The Queen – La Regina

22.45 Woman is gold

Biglietti

Abbonamenti disponibili sul circuito Ciaotickets al costo di 10,00€ + prev. per l’intera rassegna.

Prezzi per singolo evento:

Biglietto intero: 3,00 €

Biglietto ridotto (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 €