SULMONA – L’iniziativa vuol essere un atto volto a segnalare al più vasto pubblico le Eccellenze del nostro territorio da sempre dedito alla produzione di qualità nei diversi settori. “Mettere in vetrina” aziende meritevoli di attenzione per il modus operandi. Una particolare accuratezza è volta nell’individuare non tanto le imprese maggiori dai fatturati milionari, quanto quelle medie e, soprattutto piccole aziende, che con diligenza e operosità portano sul mercato prodotti che per bontà e pregio contribuiscono a definire l’identità e l’eccellenza dei nostri territori. I tratti pertinenti presi maggiormente in considerazione sono le relazioni, la creatività e soprattutto il prodotto finito.

Una apposita commissione di esperti, ha vagliato a più riprese, attraverso degustazioni di prodotti eno-gastronomici non etichettati – cioè tali da non rendere individuabile il produttore – e valutazioni di elaborati e attività artigianali, un’ampia serie di segnalazioni provenienti da fonti diverse (consumatori, rivenditori, ecc.). Ma il premio che non è rivolto solo al settore enogastronomico prende in considerazione anche altri fattori determinanti: cortesia, servizio, ricettività. Dopo un serio confronto, ha formulato il proprio insindacabile giudizio e stilato la lista dei vincitori.

Le premiazioni avverranno nell’ambito di un’apposita manifestazione – organizzata dall’Associazione Italia è… – che gode dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Sulmona, della Fondazione Carispaq, dell’Associazione Culturale Cristiana Sandro Pertini, dell’Associazione Editori Abruzzesi.

L’evento si terrà presso L’Auditorium SS Annunziata di Sulmona (Corso Ovidio n. 231, primo piano) Lunedì 11 Luglio 2022 dalle ore 15,30/ alle 19,00.

Le aziende premiate sono: Società Agricola Battista di Goriano Sicoli, Gruppo Pingue Sulmona, Caffè Toco di Avezzano, caseificio Terrantica di Raiano, Fico Reale di Atessa, Museo Aglio Rosso di Sulmona, Vini Cataldi Madonna di Ofena, casearia De Remigis di Teramo, Porchetta Marolo di Trasacco, birrificio Mezzopasso di Popoli, Mosto Cotto di Controguerra, l’Olivicola Casolana di Casoli, Azienda Apistica Ascimiele di Avezzano, cioccolateria Origine di Popoli, azienda agricola Le Prata di Montereale, azienda agricola Rosso di Sulmona, pizzeria Emiliano Di Ciano di Chieti, I Luchi Eccellenze di Caramanico Terme, frantoio An.Sa.Pe. di Raiano, Salumificio Di Leonardo, panificio Donatelli di Raiano, Le Tartufaie di Ateleta, Norcineria Contestabile di Celano, Massimo D’Aloisio, Az. Agricola Bernardi di Marcello Menicucci.

In questo contesto verranno conferiti premi speciali a personaggi di alto profilo professionale e morale, a:

professore Gildo Di Marco, fondatore della giostra cavalleresca di Sulmona; dottore Luciano Fagagnini, chirurgo, già primario di cardiologia ospedale di Sulmona; dottore Stefano Rossi, chirurgo, psicopedagogista;

Cavaliere Ivan Antonio Giampietro, produttore televisivo reti nazionali e creatore di eventi.

Alla consegna dei premi saranno presenti personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della politica ed esperti della filiera agro-alimentare. Alcuni di essi hanno determinato il conferimento del premio.

L’evento sarà ripreso da alcune televisioni locali invitate per l’occasione. La kermesse sarà presentata dai giornalisti Elena Costa, direttore responsabile della rivista Italia è… Magazine e presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi e da Pino Costa, direttore editoriale ed editore.

L’Associazione Culturale Italia è, organizzatrice dell’evento, rende manifesto che le aziende premiate non hanno alcun obbligo economico, L’attività di marketing che ruota attorno al premio, è semplicemente legata alla manifestazione che l’organizzazione cura per dare maggior risalto a tutte le attività premiate.