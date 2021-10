Premio Adriatico 2021 per il Giornalismo a Ennio Bellucci

Giornalista e documentarista, si è distinto per aver ideato rubriche tv inerenti gli aspetti storici, religiosi, artistici dell’Abruzzo

L’AQUILA – A Ennio Bellucci sarà conferito il Premio Adriatico 2021 per il Giornalismo, nella cerimonia di premiazione che si terrà sabato 30 ottobre alle 17, al porto di Termoli, sulla motonave Zenith. Giunto ormai alla sua terza edizione, con il Premio Adriatico vengono riconosciuti i meriti a quelle personalità che si sono contraddistinte, ciascuna nel proprio ambito, per la professionalità e i traguardi conseguiti e che rappresentano ogni singola regione che si affaccia sull’Adriatico, siano esse italiane che straniere. Dunque un vero e proprio riconoscimento alle Eccellenze d’Abruzzo, questa manifestazione organizzata da Irdi Destinazionearte, nata da un’idea del fecondo operatore culturale prof. Massimo Pasqualone, che dell’associazione è fondatore e presidente.

Per l’Abruzzo queste le altre personalità che saranno insignite: per la sezione Folklore Alberto Rasetti, sezione Ambiente Alessandra Lopardi, sezione Musica Chiara Tarquini, sezione Narrativa Daniele Morelli, sezione Scienza Dante Mantini, sezione Scuola Luca Di Nunzio, sezione Saggistica Fernando Bellafante, sezione politica Mirko Zauri, sezione imprenditoria Raf Dragani, sezione Sport Simone d’Angelo, sezione Poesia Tiziano Viani, Sezione teatro Vincenzo Olivieri, Sezione sociale associazione A.G.B.E, sezione Memoria Ignazio Silone, sezione Amicizia tra i popoli Roberto Galanti, Terenzio Rucci, Giulia Di Rocco.

Ennio Bellucci, giornalista televisivo e scrittore, ha lavorato alla Rai nella redazione abruzzese. Ha mostrato sempre un grande amore per la sua terra. Non solo giornalista, ma anche documentarista, si è distinto per aver ideato e realizzato numerose rubriche televisive trasmesse dalle reti Rai, documentari e programmi inerenti gli aspetti storici, religiosi, artistici, culturali e paesaggistici dell’Abruzzo. Da oltre un decennio, inoltre promuove insieme a Pierpaolo Bellucci il Premio Nazionale Pratola, una delle manifestazione culturali di maggiore rilevanza e prestigio non solo in Abruzzo.