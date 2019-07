Pratola Peligna, successo per la 2° edizione di #PinkPratola

Bilancio positivo della carovana della prevenzione del tumore al seno: visite nei camper, corsa e passeggiata rosa, raccolta fondi

PRATOLA PELIGNA – Prevenzione, benessere e consapevolezza, ma anche allegria e aggregazione. In tanti, grazie anche ai tanti appelli vip pubblicati sui social (Fiorello, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Flavio Insinna, Maria Grazia Cucinotta, Stefano De Martino, Vittorio Sgarbi, Jimmy Ghione, Emanuela Aureli, Maria Monsè, etc) hanno partecipato alla seconda edizione di #PinkPratola la manifestazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno organizzata dall’omonima associazione presieduta da Rachele D’Andrea. Una imponente macchina organizzativa tutta al femminile che ha visto l’intera giornata animata da una serie di iniziative.

Si è partiti la mattina con la corsa rosa lungo le strade di Pratola Peligna a cui hanno partecipato il sindaco Antonella Di Nino, l’Assessore Marianna Palombizio e il Consigliere comunale Aldo Di Bacco. Tanti i momenti dedicati alla prevenzione. Quest’anno oltre al villaggio sanitario con medici locali era presente la carovana della prevenzione della Susan Komen Italia in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma.

Nei camper posizionati in piazza Garibaldi sette medici hanno eseguito 35 mammografie, 15 visite ecografiche, 15 visite nutrizionali, 15 visite ginecologiche generiche e 50 visite approfondite. E non è mancato il massaggio shiatsu per il benessere.

Ma #PinkPratola è stata anche la Passeggiata Rosa alla scoperta del centro storico, una partita di Pallavolo a cura della G.S. Volley 78, una Play House per far divertire i più piccini, un Flash Mob a cura della A.S.D. Nicla, il lancio dei palloncini in Piazza Garibaldi, lo show cooking nella terrazza di palazzo Colella e la conferenza dedicata agli ex voto mammari nella città di Castelli a cura del prof Alessandro Bencivenga e del medico Gianluca Di Luigi.

In serata la suggestiva illuminazione rosa del Santuario della Madonna della Libera. Durante la giornata sono stati raccolti fondi per l’acquisto di una Dignicap, il macchinario che evita la caduta dei capelli durante la chemioterapia, da donare al reparto di oncologia dell’Ospedale di Sulmona.