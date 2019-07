La musica dei Los Locos fa ballare Pescara

Il duo italo – venezuelano ha conquistato la piazza con la simpatia e i travolgenti brani che hanno coinvolto tutti

PESCARA – Una divertente serata ha accompagnato i presenti alla Festa di San Cetteo ieri sera, domenica 7 luglio. In serata dopo l’esibizione del Porta Nuova Accademia internationale in una rivisitazione del Musical “Grease” e l’esibizione del cantautore pescarese Dario Barbarossa spazio ai Los Locos.

Il duo per metà italiano (Roberto Boribello detto Borillo) e metà italo-venezuelano (Paolo Franchetto) che da 20 anni fa ballare la musica latina con i suoi tormentoni ha intrattenuto i presenti con quasi due ore di musica live. Accompagnati dalla band composta da tre musicisti (batterista, chitarrista e tastierista) e due ballerine (Cinzia e Giorgia) hanno saputo sapientemente scherzare con il pubblico coinvolgendolo non solo nel ballo dei loro più grandi successi ma anche con simpatici sketch.

Il concerto si è aperto sulle note di “Salta” ed proseguito subito con brani che hanno riscosso e che riscuotono ancora grande successo in particolare tra gli amanti dei balli di gruppo. Come non ricordare allora “Ai se eu te pego”, “El venao”, “Macarena”, “El Tiburon”, “Tic tic tac”. All’interno del live spazio anche a celebri brani ballati dalle due ragazze. Tra i momenti da ricordare anche quello con il brano “Chihuahua” accompagnati sul palco da alcuni bambini presenti tra il pubblico e quando sono salite sul palco due fans che hanno danzato con i due artisti. La performance si è conclusa con un medley ci circa 10 minuti contenente un mix dei successi più conosciuti.

SCALETTA BRANI CONCERTO LOS LOCOS A PESCARA DEL 7 LUGLIO 2019

Salta

Ai se eu te pego

Bate Bate Chocolate

El Venao

Macarena

[calma ballato]

El Tiburon

Tic tic tac

[assolo tastiera]

La Colita

[con calma ballato]

Bailando

Chihuahua

La ola

[Taki taki ballata]

Ritmo vuelta

Ai Ai Ai (sigla un medico in famiglia)

El Dueño del Swing

Medley dei più grandi successi