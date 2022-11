TERAMO – La Provincia ha pubblicato un avviso per la selezione di 2 tirocinanti per l’esercizio della professione di avvocato. Possono inoltrare domanda gli interessati che intendano svolgere “o portare a compimento, per un periodo residuo non inferiore a 9 mesi il periodo di pratica forense” e che siano in possesso dei requisiti occorrenti per l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Fra i requisiti essenziali:

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

• avere conseguito la laurea in giurisprudenza (comunque denominata e costituente titolo valido per l’iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).

La domanda dovrà essere predisposta compilando l’apposito modello allegato, da inviarsi esclusivamente mediante propria PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.provincia.teramo.it, entro e non oltre il giorno 24 novembre 2022.

L’avviso scade giovedì 24 novembre 2022.