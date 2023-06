Poy Art a Poggetello, il programma 2023

POGGETELLO – Ideato dal creativo Antonio Lavorgna e associazione Borgo Poggetello di Mario Gualandri. Caratterizzato dall’unicità del borgo di Poggetello e immerso nella bellezza dell’Abruzzo, il Poy Art vuole essere un evento artistico, sociale e culturale. Oltre ad essere un momento di confronto sarà un importante occasione di networking e sinergie x lo sviluppo di conoscenze, relazioni sociali e nel tempo di business. In questa prima edizione 2023 il Poy Art diventa un evento di recupero urbano dedicato alle arti nelle sue diverse forme, un iniziativa di natura gratuita.

Artisti selezionati: Andrea Carvelli, Angelica Tulimiero, Angela Tammaro, Antonio Lavorgna, Basilio Lamberti, Carmine Foschino (Korvo), Claudia Fabi, Cristian Vigliarolo, Derya Davulcu, Drop Out, Irene Macalli, Ivano Azzellino, Luisa Gavazza, Massimo Francalanci, Massimo Camplone (Névoanarua), Mario Gualandri, Merima Fetahovic, Napinza & Natenaja (Giustino e Roberto), Nicolò Guarraci, Ottavio Coppola, Pia Di Berardino, Pietro Vanessi e Salvatore Troiano.

Siti di riferimento: antoniolavorgna.com, https://www.borgopoggetello.com/progetto-poy-art/

Un file audio che descrive il progetto “Poy Art Evento” è stato selezionato per essere trasmessa durante l’evento “Radio Utopia/Notizie dal mondo” alla XVIII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 2023, che si terrà dal primo al cinque agosto 2023.

Dal 5 al 30 di agosto:

Esposizione artistica, nelle sale offerte dal comune di Tagliacozzo, di Massimo Francalanci

con due opere degli artisti Antonio Lavorgna e Mario Gualandri, a cura dell’associazione

Borgo Poggetello, Direttore Artistico e comune di Tagliacozzo;

Dal 18 al 20 agosto:

Venerdì 18 agosto:

Arrivo degli artisti, diversi orari. Briefing e organizzazione materiale. In serata sarà

possibile dialogare e conoscere gli artisti, nel giardino di Mario, ove si può bere del buon

vino;

Ore 21:00 concerto dei “Na Pinza E NaTenaja” (Giustino e Roberto);

Sabato 19 agosto:

Ore 9:00 AM organizzazione costruzione forno a cura di Salvatore Troiano, (molto gradita

la presenza di bambini e adulti volenterosi di imparare e collaborare);

Ore 10:00 AM inizio installazione Irene Macalli, dedita allo spopolamento;

Ore 11:00 AM inizio proiezione Drop Out, favola Barbablù, più proiezioni nell’arco della

giornata, durata 20 minuti, stile drammatico;

Ore 15:00 PM costruzione mattoni artistici. Artisti presenti Korvo, Basilio Lamberti, Ottavio

Coppola e Angelica Tulimiero;

Ore 16:00 PM laboratori di ceramica, per bambini e adulti, a cura di Angela Tammaro e

Claudia Fabi;

Ore 19:00 PM intervento di Pietro Vanessi, vignettista Romano, parlerà di NFT;

Ore 21:30 PM si sfornano le opere per godersi la loro incandescenza;

Nel corso della giornata, installazione opera in ceramica, di Ottavio Coppola, dedita alle

chiacchiere paesane;

Domenica 20 agosto:

Ore 10 AM si ammirano le opere, per poi iniziare installazione permanente dei mattoni

artistici;

Ore 14 PM si smonta il forno con ripristino dei luoghi.

Dal 18 al 20 agosto:

Esposizione dei quattro artisti dei forni, le sale dell’osteria Futuro a Scurcola Marsicana;

Performance pittorica di Artemisia (Claudia Fabi) per la realizzazione di un rospo su tela;

Proiezione della favola Barbablù, narrata da Norman Mozzato, a cura dei Drop Out,

(drammatica);

Installazione di Irene Macalli, dedita allo spopolamento;

Dal 25 al 27 agosto

Venerdì 25 agosto:

Arrivo degli artisti in diversi orari. Briefing e organizzazione materiale, nel pomeriggio sarà

possibile dialogare e conoscere gli artisti, nel giardino di Mario, ove si può bere del buon

vino;

Sabato 26 agosto:

Ore 9:00 AM installazione di Luisa Gavazza, percorso di 20 poesia, dedite alla Natura +

installazione, nei tre giorni, totem in legno permanente, con poesia dedicata a Poggetello;

Ore 9:00 AM inizio installazione Massimo Camplone (Névoanarua), dedicata a Virgilia

D’Andrea, che si protrarrà per tutta la giornata e fino al 27 agosto, fase conclusiva

dell’evento;

Ore 9:00 AM inizio installazione in ferro, Cristian e Merima, dedita alla natura, che si

protrarrà per tutta la giornata e fino al 27 agosto, fase conclusiva dell’evento;

Ore 10:00 AM inizio mostra di Nicoló Guarraci che si protrarrà nei tre giorni dell’evento +

estemporanea su tela;

Ore 11:00 AM inizio installazione in ferro, di Antonio Lavorgna, dedicata all’intelligenza

artificiale, alieni, che si protrarrà per tutta la giornata e fino al 27 agosto, fase conclusiva

dell’evento;

Ore 11:00 Am inizio Installazione di Mario Gualandri.

Domenica 27 agosto:

Ore 16:00 presentazione del libro di Ivano Azzellino “Gramsci, Togliatti, Berlinguer”;

Dal 25 al 27 di agosto:

Proiezione della favola Barbablù, narrata da Norman Mozzato, a cura dei Drop Out, (drammatica) durata venti minuti, più proiezioni nell’arco delle giornate. Lo scopo dell’evento è rivalutare il borgo che prima vantava ottocento/mille persone e ora scarsi cento abitanti. Vuole far riaffiorare antiche tradizioni e mira, negli anni, a trasformarlo in un museo a cielo aperto, con un percorso di opere artistiche permanenti di diverse discipline. Avendo unito figure creative, di natura artistica, gli orari potranno subire leggere variazioni, nei limiti giusti della loro ispirazione e nel rispetto degli altri. Saranno adibite aree di raccolta rifiuti, per lasciare il luogo pulito e nel rispetto della natura. Attenzione alle cicche delle sigarette, ci mettono venti

anni per essere smaltite. Amiamo il Pianeta. Durante tutta la fase dell’evento sarà possibile bere e mangiare presso il giardino di Mario, con modiche cifre ove vi è una piacevole vista e punto toilette.