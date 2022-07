Possesso droga, furto e altri reati: tre persone denunciate

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto al controllo di due uomini e una donna a bordo di un’automobile i cui atteggiamenti sono risultati decisamente sospetti. L’intuito degli agenti ha trovato conferma nel fatto che il guidatore, con numerosi precedenti, aveva la patente revocata e all’interno dell’auto di proprietà della madre è stato trovato un coltello a serramanico di 19 cm. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato inoltre un involucro 2,4 gr. di eroina nel calzino indossato dalla donna. L’uomo alla guida è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e l’automobile sottoposta a fermo amministrativo. La donna è stata segnalata alla prefettura per le contestazioni amministrative per il possesso della droga con il ritiro immediato della patente.

Ieri sera, un 33enne aquilano è stato denunciato per furto dopo l’intervento della Squadra Volante in un supermercato in via Nazionale Adriatica Nord a Pescara. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’ addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato l’uomo che aveva nascosto generi alimentari all’interno del proprio zaino. A carico dell’uomo risultano numerosi precedenti penali specifici.