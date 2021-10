A Ortona “Il porto, motore di sviluppo”: ecco quando

Il 19 ottobre visita del porto di Ortona dedicata agli Istituti di istruzione superiore organizzata dall’Autorità di sistema portuale

ORTONA – Martedì 19 ottobre, dalle ore 9, si svolgerà “Il porto, motore di sviluppo“, una visita del porto di Ortona dedicata agli Istituti di istruzione superiore della città, organizzata dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale in collaborazione con la Capitaneria di porto di Ortona, il Comune di Ortona e il Comitato porto di Ortona.

L’iniziativa è parte del programma nazionale Italian port days, promosso da Assoporti e realizzato dalle Autorità di sistema portuali italiane per avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà.

Gli studenti incontreranno le Istituzioni e gli operatori dello scalo e attraverso un itinerario dedicato saranno presentate le attività del porto e le professioni che compongono la comunità portuale.

Un’occasione di approfondimento del primo porto dell’Abruzzo e di stimolo per le scelte future dei ragazzi.

Programma

Procedure di registrazione e accesso alla Capitaneria di porto (9:00 – 9:30)

Registrazioni e verifica greenpass partecipanti

Incontro con le Autorità' presso la sede della Capitaneria di porto, piazzale esterno (9:30 – 10:30);

– 10:30);

Leo Castiglione, Sindaco del Comune di Ortona: indirizzo di saluto; (da confermare)

C.F. (CP) Francesco Scala, Comandante Capitaneria di porto di Ortona: indirizzo di saluto e presentazione del Corpo;

e presentazione del Corpo;

Amm. Isp. Capo (aus.) Giovanni Pettorino, Commissario Autorità di Sistema portuale: indirizzo di saluto e presentazione del sistema portuale;

indirizzo di saluto e presentazione del sistema portuale;

Davide Tucci Presidente Comitato porto di Ortona: indirizzo di saluto

Avvio itinerario di visita del Porto e incontro con gli operatori. Spostamenti svolti

con mezzi propri. Gli studenti disporranno di bus dedicati. (10:30 – 12:45);

La Banchina commerciale: le imprese portuali

Il Mandracchio: la Guardia costiera, i servizi tecnico nautici, la pesca (FLAG) e altre imprese di servizi del porto

imprese di servizi del porto

imprese di servizi del porto La Banchina di riva: gli stabilimenti produttivi e la nautica da diporto nello scalo.