Pescara, variazione di rilievo al Bilancio d’esercizio 2021

L’assessore Seccia: “Si sbloccano opere pubbliche ed eventi natalizi, un passaggio di grande sostanza per l’amministrazione”

PESCARA – La giunta comunale di Pescara ha licenziato ieri mattina la delibera che introduce, sia sotto l’aspetto finanziario che programmatico, una variazione di rilievo al Bilancio d’esercizio 2021 per un ammontare di 3,2 milioni di euro. Il provvedimento pone infatti le basi per dar seguito a una serie di azioni amministrative di interesse del territorio. Tra gli altri capitoli, viene riservata una disponibilità di circa 400mila euro per la manutenzione stradale e di 100mila per la segnaletica, di 350mila euro per gli eventi natalizi e di ulteriori 50mila per il sociale.

Queste indicazioni di spesa consentiranno, oltretutto, di intervenire per il completamento di progetti rimasti in sospeso, come ad esempio la realizzazione di marciapiedi, manutenzione stradale e segnaletica in alcuni quartieri periferici. Il documento, condiviso con i gruppi di maggioranza, è anche il frutto dell’interlocuzione tra l’ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) e l’assessorato comunale competente, coordinato dall’assessore Seccia, che ha permesso di utilizzare ulteriori disponibilità finanziarie per incrementare gli investimenti, ma senza che questo possa gravare sugli stanziamenti già esistenti.

“Si tratta di un passaggio di grande sostanza per l’amministrazione – ha detto l’assessore Eugenio Seccia – perché in questo modo diamo seguito a una serie di attività già in programma ma che ora finalmente possiamo sbloccare. Spiccano i lavori pubblici in alcuni quartieri periferici; ad esempio nella popolosa area di San Silvestro siamo ora nelle condizioni di eseguire opere che la popolazione attendeva da tempo e che molto presto metteremo in cantiere. Mi preme ringraziare i capigruppo di maggioranza che tutti insieme hanno sostenuto gli obiettivi programmatici consentiti da questa delibera di variazione di bilancio, i cui dettagli saranno trasformati in atti dai miei colleghi di giunta avendo oggi però le risorse per essere realizzati”.