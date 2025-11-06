“Porte aperte allo Sport”: il Festival che celebra educazione, inclusione e passione

MONTESILVANO – Il 7 e 8 novembre 2025 il Pala Dean Martin si trasforma in un grande palcoscenico dedicato allo sport e ai suoi valori. Il Festival “Porte aperte allo Sport”, promosso dal Comune di Montesilvano in sinergia con CONI Abruzzo, Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale, nasce con l’obiettivo di coinvolgere scuole, famiglie e associazioni in un’esperienza collettiva di crescita, educazione e inclusione.

Durante le due giornate, il pubblico potrà partecipare a dimostrazioni pratiche, laboratori didattici, attività ludico-motorie e incontri con campioni e tecnici, in un programma pensato per valorizzare tutte le discipline sportive, dalle olimpiche alle paralimpiche, dalle tradizionali alle più innovative.

Ottavio De Martinis, Sindaco di Montesilvano, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando il ruolo centrale della città: “Montesilvano si conferma non solo come eccellenza turistica, ma anche come un polo strategico per i grandi eventi sportivi e sociali. Il Festival “Porte aperte allo Sport” è la dimostrazione di come, attraverso una sinergia virtuosa tra enti, sia possibile offrire alla cittadinanza e all’intera regione occasioni di valore assoluto. Lo sport è il veicolo privilegiato per diffondere i principi di lealtà, disciplina e salute, valori che la nostra Amministrazione intende promuovere con forza, a beneficio soprattutto delle nuove generazioni. Siamo pronti ad accogliere questa grande festa di movimento nel nostro fiore all’occhiello, il Pala Dean Martin”.

Alessandro Pompei, Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento del territorio: “Questo Festival è un segnale forte e chiaro. Vogliamo spalancare le porte del Pala Dean Martin a tutte le Associazioni Sportive e agli Istituti Scolastici, rendendoli protagonisti attivi di questa due giorni. “Porte aperte allo Sport” non è solo una vetrina, ma una vera e propria chiamata alle armi per tutti coloro che credono nel potere educativo dello sport. Sarà un’opportunità unica per i giovani di provare nuove discipline, incontrare i loro idoli e comprendere che lo sport è divertimento, ma anche una scuola di vita fondamentale per la crescita personale e l’inclusione sociale”.

Antonello Passacantando, Presidente del CONI Abruzzo, ribadisce: “Con questo Festival vogliamo dare voce e spazio a tutte le realtà sportive del territorio, valorizzando il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e volontari. Lo sport è una risorsa educativa e sociale straordinaria, e “Porte aperte allo Sport” sarà un’occasione concreta per rafforzare il legame tra scuola, famiglia e associazioni. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo: sarà una festa di valori, movimento e comunità”.

Il Festival sarà strutturato in aree tematiche e spazi espositivi, coinvolgendo tutti i settori sportivi, con particolare attenzione alle discipline olimpiche e paralimpiche, agli sport di squadra e individuali, e alle discipline tradizionali e innovative.

“Porte aperte allo Sport” vuole essere un segnale forte e chiaro per il mondo sportivo, scolastico e sociale, ribadendo il valore universale dello sport e il suo ruolo educativo, formativo e inclusivo. Saranno presenti tutte le associazioni sportive, gli istituti scolastici, le famiglie e a tutti coloro che credono nello sport come strumento di benessere e crescita personale.

Per informazioni e adesioni è possibile consultare il sito www.festivaldellosport.it

Si ringraziano anticipatamente FSN, DSA ed EPS per la collaborazione e il supporto all’organizzazione dell’evento.