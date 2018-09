Popoli, workshop per attori per il mese di ottobre

Scadono oggi le iscrizioni per workshop diretto da Claudio Di Scanno “Lungo i sentieri di mari” in programma del 3 al 7 ottobre. Le informazioni per iscriversi

POPOLI – Lungo sentieri di mare è il titolo di un Workshop per attori che il regista del Drammateatro. Claudio Di Scanno dirigerà a Popoli dal 3 al 7 Ottobre. Il workshop si propone come un percorso di creazione teatrale incentrato sulla metodologia di lavoro che il regista abruzzese ha maturato in oltre trenta anni di attività artistica.

E particolarmente basato sulla precisione tecnica e sulla presenza scenica dell’attore, sulla sua capacità di essere eccellente protagonista della drammaturgia dello spettacolo. Diversi gli elementi drammaturgici che vi concorrono, a partire da un particolare training basato sul lavoro preliminare che gli attori realizzano prima ancora di dar luogo alle prove dello spettacolo. Una fase pre-espressiva in grado di determinare i presupposti tecnici di elaborazione dell’azione teatrale, singola e collettiva.

É ciò che consente all’attore di rapportarsi al testo da mettere in scena con un bagaglio importante di possibilità d’accesso al proprio personaggio, alle relazioni in scena con gli altri personaggi, all’alternanza ritmica delle energie che governano l’evoluzione narrativa nello spazio/tempo dello spettacolo teatrale.

Ciò che l’attore vive in scena è infatti, per il regista abruzzese, la sua energia, il suo affermarsi come corpo sonoro narrante, la sua capacità di essere se stesso nelle forme ambigue ed evocative di quella alterità che è condizione distintiva dell’esperienza teatrale. Il Workshop prevede un numero limitatissimo di partecipanti, tale da consentire fluidità e profondità del lavoro creativo.

INFO E ISCRIZIONI

Gli interessati possono chiedere informazioni telefonando al 3331107187, anche inviando un messaggio Whatsapp, scrivendo una mail all’indirizzo c.discanno@gmail.com oppure un messaggio sulla pagina Facebook del Drammateatro. La scadenza delle iscrizioni è il 25 Settembre.