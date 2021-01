Politiche Sociali Abruzzo, Pestilli (Fd’I), riunisce il dipartimento regionale

Nuove iniziative di Fratelli d’Italia in ambito sociale a favore di tutte le fasce della popolazione maggiormente coinvolte dall’emergenza Covid-19

L’AQUILA – Prima riunione operativa, così la responsabile di Fratelli d’Italia Abruzzo Rosa Pestilli, ha riunito il dipartimento regionale martedì sera con i quattro neo responsabili provinciali, Arduini Pierluigi (L’Aquila), Catia di Fabio (Chieti), Massimo Figliola (Teramo) e Liliana D’Innocente (Pescara). Un confronto importante sul nuovo programma che il dipartimento regionale è intenzionato a promuovere con determinazione, puntando all’ascolto per dare un contributo di competenza, di esperienza e di conoscenza delle dinamiche del territorio regionale.

“Un 2021 che non sarà facile per il tessuto sociale, economico e imprenditoriale soprattutto nell’attuale momento di significativa emergenza che vede la nascita di una nuova fascia di povertà in seguito alla pandemia. Diverse le iniziative messe in campo dal Dipartimento con suggerimenti e indicazioni da poter adottare nell’attività che, grazie all’impegno dei rappresentanti al Governo Regionale e nelle altre istituzioni, sicuramente verranno realizzate. Un incontro attivo in cui è stata definita una programmazione sia nel breve che nel lungo periodo che prevederà un’attività importante su ogni singolo territorio e che verterà su quattro punti centrali: Inclusione sociale, Terzo settore, autoimprenditorialità, azioni di welfare sociale e aziendale”.

Conclude la Pestilli: “la macchina del Dipartimento deve adeguarsi alle esigenze delle piccole realtà territoriali che poi si riflettono di conseguenza in ambito nazionale, grazie anche allo straordinario lavoro promosso dal Dipartimento Nazionale rappresentato da Francesco Figliomeni, perché spesso ci si dimentica che lavoro e dignità sono due capisaldi della nostra costituzione, ma solo con una “Dignità Sociale” si può raggiungere anche la giusta Uguaglianza Costituzionale”.