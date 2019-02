Polisportiva Paganica Rugby – Arechi Rugby Salerno 73 – 5

Coach Rotellini: “Ci attende un’altra settimana di duro lavoro per poi scaricare e preparare al meglio l’importante partita contro il Frascati“

PAGANICA – Il Paganica parte con il freno a mano tirato. Una serie continua di errori su passaggi apparentemente semplici vanifica le finalizzazione in meta dei ragazzi rossoneri. Nonostante ciò quando riescono a mettere precisione nei fondamentali violano la metà avversaria per tre volte nel primo tempo. Il secondo tempo è un’altra storia. Parte bene la compagine rossonera che va in meta già al primo minuto e conquista il bonus offensivo. L’obiettivo raggiunto mette tranquillità ai ragazzi rossoneri che macinano gioco e alla fine il punteggio acquisisce una dimensione importante. La partita si chiude sul 73 a 5. Il Coach Rotellini: “Mi aspettavo una partita faticosa sapendo che i ragazzi non erano al meglio come condizioni fisica, visto il grosso carico di lavoro fatto in queste due ultime settimane. Non mi aspettavo però la mancanza di serenità nel primo tempo che ha determinato una serie di errori che non appartengono al nostro bagaglio tecnico. Ci attende un’altra settimana di duro lavoro per poi scaricare e preparare al meglio l’importante partita contro il Frascati. Soddisfatto per l’esordio di Nico Marchi a seconda linea”.