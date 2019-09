2° concorso Wiki Loves Abruzzo: la giuria, i premi

Al via la seconda edizione regionale della competizione legata al concorso nazionale Wiki Loves Monuments

REGIONE – Per la seconda volta, nel 2019 i soci di Wikimedia Italia attivi in Abruzzo lanciano il concorso regionale Wiki Loves Abruzzo, legato alla settima edizione italiana di Wiki Loves Monuments, la grande competizione fotografica per illustrare Wikipedia con le immagini dei beni culturali.

Wiki Loves Monuments si svolge ogni anno dal 1° al 30 settembre e coinvolge oltre 50 Paesi in tutto il mondo, tra cui – dal 2012 – l’Italia. Chiunque può partecipare senza limiti di età caricando i propri scatti su Wikimedia Commons, il grande “contenitore” di immagini legato a Wikipedia, seguendo le istruzioni a questo link.

Quest’anno, grazie al prezioso supporto di tante Istituzioni ed enti locali che hanno concesso l’autorizzazione a scattare foto ai monumenti del territorio di loro competenza e condividere le immagini con licenza libera, diversi sono i beni che si possono fotografare in Abruzzo per concorrere alla competizione e vincere i premi nazionali e locali.

Wiki Loves Abruzzo è organizzato dalla coordinatrice regionale Abruzzo Wikimedia Italia, Carla Colombati (bibliotecaria accademica), con il supporto degli abruzzesi Lorenzo Marconi (ingegnere – wikipediano admin), e soci Wikimedia Italia Pietro Valocchi (ingegnere – wikipediano), Dimitri Bosi (bibliotecario e curatori di archivi fotografici), Anastasia Nespoli (laureata beni culturali).

Sono membri della giuria: i soci Wikimedia Italia Carla Colombati, Dimitri Bosi, Anastasia Nespoli, con esperti di fotografia e beni culturali, quali Luciano Adriani (giornalista fotografo de “Il Centro- Quotidiano d’Abruzzo), Emanuela Amadio (docente di fotografia e founder di Case di Fotografia), Eugenia Casamassima (ingegnere specializzanda, reporter di viaggi), Maurizio Colasanti (direttore di orchestra), Marco De Angelis (delegato FIAF della provincia di Pescara – Presidente Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara), Romano Visci – BFI (Benemerito della Fotografia Italiana – Delegato FIAF Provincia di L’Aquila -Membro dell’Ordine Giornalisti Abruzzo) e Fabio Accorrà (travel blogger, fotografo e scrittore).

Questi gli Sponsor per i premi messi a disposizione dall’Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara, Corso di post-produzione dell’associazione e 3 volumi dell’Aternum Fotoamatori Abruzzesi 2019, D’Eugenio Vini – La vecchia Distilleria, 6 bottiglie di Pecorino Spumantizzato D’Eugenio Vini, Guardiagrele Opera, 4 accrediti da suddividere fra 2 vincitori per una delle recite del programma Guardiagrele Opera 2020, Parco Naturale Maiella Group, 2 coupon per 1 vincitore per il percorso al Parco avventura, Case di Fotografia per la partnership e il Polo museale civico di Giulianova con il direttore t.s. Sirio Pomante per la consulenza scientifica

Fino ad oggi in Abruzzo hanno aderito diversi Comuni (Provincia di L’Aquila: Anversa degli Abruzzi, Castel del Monte, Fontecchio, Pescina; Provincia di Chieti: Altino, Sant’Eusanio del Sangro e Casoli, Borrello, Canosa Sannita, Guardiagrele, San Salvo, Vasto; Provincia di Pescara: Alanno, Penne, Popoli, Riserva regionale Valle dell’Orta; Provincia di Teramo: Atri, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto) ma anche altri enti come il WWF e istituzioni private, che hanno reso disponibili beni monumentali e paesaggistici.