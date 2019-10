La poesia dell’horror, l’horror della poesia oggi a Pescara

Appuntamento presso la Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara il 31 ottobre. Lettura pubblica di poesie e prose ironiche e divertenti, mostra di bambole

PESCARA – Giovedì 31 ottobre 2019, alle ore 17.30, presso la Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara (in Piazza Italia), la manifestazione “La poesia dell’horror, l’horror della poesia” curata dall’Istituto di Ricerche e Attività Culturali e dalle Edizioni Tracce di Pescara con il patrocinio della Provincia di Pescara

Si tratterà di una lettura pubblica di poesie e prose ironiche e divertenti dei poeti Gabriella Bottino, Natalia Anzalone, Maria Gabriella Ciaffarini, Margherita Cordova, Andrea Costantin, Milvia Di Michele, Ubaldo Giacomucci, Elisabetta Mancinelli, Elena Malta, Tonia Orlando, Leda Panzone Natale, Claudia Ruscitti, Riccardo Santini, Tania Santurbano, Mara Seccia, Maria Rosa Viglietti.

Per l’occasione ci sarà anche una mostra delle bambole della designer Sara Camerlengo, alcune delle quali sulla tematica horror. L’artista verrà anche intervistata da Andrea Costantin.

Il coordinamento sarà a cura di Ubaldo Giacomucci.

La manifestazione avrà luogo non come celebrazione di Halloween, bensì come riconoscimento della vitalità della poesia contemporanea, che può affrontare qualsiasi tematica e a volte con ironia e facendoci riflettere…

Le Edizioni Tracce di Pescara, guidate da Ubaldo Giacomucci, da sempre organizzano iniziative di promozione dell’arte e della letteratura contemporanea, dei libri e della lettura in genere.

Si tratterà, inoltre, di uno degli ultimi giorni dell’anno per potere ammirare il famoso quadro “La Figlia di Iorio” di Francesco Paolo Michetti, poiché la Sala rimarrà chiusa per restauri nei prossimi mesi.