Linea 12 trasporto pubblico urbano a Chieti: ecco due nuove corse

CHIETI – L’Assessore al Traffico, alla Viabilità e ai Trasporti, Mario Colantonio, comunica che per sopravvenute esigenze dettate dall’aumentata residenzialità in contrada Colle Marcone di Chieti, al fine di garantire il trasporto di lavoratori e studenti della zona, a partire da lunedì 4 novembre 2019, fino al termine dell’anno scolastico, verranno istituite due nuove corse della linea 12 dal lunedì al venerdì. Nello specifico:

da Largo Cavallerizza per Colle Marcone ore 6.35

da Colle Marcone per Largo Cavallerizza ore 6.45 (con arrivo alle 6,55 alla destinazione prestabilita di Largo Cavallerizza).

Il percorso interesserà Largo Cavallerizza,Via Asinio Herio, Via Madonna degli Angeli, Via Maiella, Via per Popoli, Colle Marcone e viceversa.