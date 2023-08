Podismo, Torneo Città del Miele a Tornareccio: come iscriversi

Appuntamento il 27 agosto con la gara che unisce la parte tecnico-sportiva alla promozione di una eccellenza gastronomica di Tornareccio

TORNARECCIO – Conto alla rovescia al via per l’undicesima edizione del Trofeo Città del Miele: da non perdere domenica 27 agosto l’appuntamento a Tornareccio con la gara podistica più dolce d’Abruzzo e omologata UISP.

Gli organizzatori dell’Asd Pallano Outdoor, con la supervisione tecnica dell’Asd Vini Fantini, stanno cominciando a mettere a punto i dettagli di questa manifestazione che mette in vetrina la parte strettamente tecnica-sportiva della competizione e la promozione di una delle tante eccellenze enogastronomiche di Tornareccio: il miele, prodotto pregiato del territorio e anche il motivo di richiamo per tanti podisti e accompagnatori.

“Nel 2005 siamo stati gli ideatori della giornata dello sport a Tornareccio – spiega Pasquale Iannone, responsabile del comitato organizzatore – e a chiusura ci congedavamo con la gara podistica che è cresciuta nel tempo. In paese non siamo solo noi dell’Asd Pallano Outdoor a rimboccarci le maniche ma al nostro fianco collaborano attivamente la Pro loco, l’Associazione Monte Pallano, tutta la comunità, gli apicoltori e alcune realtà commerciali di Tornareccio che tra le prime città d’Italia in assoluto nella produzione del miele. Tornareccio è conosciuta anche per i mosaici e per domenica ci sarà la possibilità di una visita guidata grazie all’Associazione Amici del Mosaico Artistico”.

Nell’edizione 2023 torna nel programma anche le gare per bambini e ragazzi (dai 0 ai 15 anni) a partire dalle 16:45 che anticipano lo start della competitiva di 10 chilometri e della non competitiva di 4,5 chilometri previsto alle 17:45.

Confermato il percorso misto tra parte cittadina e periferica: un primo segmento di 4,5 chilometri con una leggera salita in uscita dal paese costeggiando la chiesa di San Rocco e poi si rientra nella zona del Santuario della Madonna del Carmine per affrontare il secondo ed ultimo segmento di 6,1 chilometri circa. Esso presenta uno strappo impegnativo di 100 metri appena fuori dal paese lungo la strada che porta al giro di boa in Contrada San Giovanni per poi terminare la fatica attraverso una parte più ondulata e scorrevole del tracciato fino a piazza Fontana (sede del ritrovo a partire dalle 16:00, oltre alla partenza e all’arrivo).

La quota di partecipazione è di 8 euro, le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le 14:00 di sabato 26 agosto online su www.timingrun.it o via mail a timingrun@gmail.com .