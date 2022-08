Podismo, edizione numero 51 per la Miglianico Tour: ecco quando

Dopo edizioni segnate dalla pandemia, il 14 agosto la Miglianico Tour ritrova il pubblico e l’attaccamento dei podisti da tutta Italia

MIGLIANICO – Quella di quest’anno è la 51°edizione: la Miglianico Tour è stata ed è un continuo crescendo tra storia, prestigio e anche nei numeri per la Classica per eccellenza del podismo estivo in tutta Italia.

L’idea nacque alla fine degli anni sessanta nel periodo in cui gli italiani stavano scoprendo la passione per le camminate e le corse all’aria aperta, in montagna e nei parchi cittadini. I pionieri furono Roberto Terenzio e Renato Cepparo che pensavano di organizzare marce non competitive e di creare un’associazione sportiva per aggregare gli amatori in Italia. Ciò diede lo spunto per programmare una manifestazione a carattere non competitivo a Miglianico. La prima edizione si svolse l’8 settembre 1971 e fu il primo evento podistico in Abruzzo ed uno dei primissimi in Italia, non organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, su distanze superiori ai 15 km. Nel 1972 Roberto Terenzio costituì il Gruppo Sportivo ADES Miglianico (Amici dello Sport) che curò le successive edizioni e che nel 1976, al termine della sesta, affidò a Nicola Mincone tutti i compiti organizzativi.

Anche se nell’estate 2020 si svolse in una versione non competitiva a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, cinquantuno edizioni non sono cosa da poco e la Miglianico Tour vuole ritrovare il caloroso abbraccio del pubblico e l’attaccamento dei podisti da ogni parte d’Italia che non vedono l’ora di cimentarsi sui percorsi competitivi di 18 chilometri (due giri) e di 9 chilometri (un giro) identico a quello della storica prima edizione, in grado di coniugare l’aspetto territoriale con quello tecnico-agonistico: un plus che sarà sicuramente apprezzato da tutti, podisti e non.

Alle quote di 10 euro (18 e 9 chilometri), 5 euro (categorie giovanili) e 3 euro (mini tour), le iscrizioni vanno fatte inviando mail all’indirizzo c.ervana2019@virgilio.it e saranno accettate esclusivamente quelle pervenute entro venerdi 12 agosto.