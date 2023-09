Podismo, tutto pronto a Manoppello per la Maiella Ultra Trail

Domenica 10 settembre la Maiella Ultra Trail si correrà su una distanza di 46 km con dislivello di 2500 m; in alternativa la corta di 15 km

MANOPPELLO – Ancora fermento di iniziative in questo 2023 per il sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda. Il prossimo impegno organizzativo è programmato per domenica 10 settembre a Manoppello, nella maestosa cornice del piazzale del Volto Santo per la Maiella Ultra Trail. La gara regina è sulla distanza di 46 chilometri con 2.500 metri di dislivello e l’attraversamento di tre eremi di Celestino V (Sant’ Onofrio, Santo Spirito a Maiella e San Bartolomeo) con partenza alle 6:30. In alternativa la corta di 15 chilometri con 800 metri di dislivello e la partenza alle 8:30.