Podismo, Corri Marsica UISP: programma manifestazioni 2022

Si parte il 2 giugno con Corrimarruvium a San Benedetto dei Marsi; si chiude con la Cronoscalata del Salviano al Valico del Monte Salviano

AVEZZANO – Ed anche per questo 2022 si potrà scrivere un nuovo capitolo di cronaca sportiva con il circuito Corri Marsica Uisp. Per il periodo compreso tra primavera, estate, autunno e anche in inverno sono state approntate diverse manifestazioni che spaziano tra la corsa su strada, quella notturna e i trail di montagna, nel senso della riscoperta della passione per questo sport e della promozione turistica di ogni singolo paese marsicano interessato dall’evento sportivo.

Questo grazie anche alla sinergia tra il comitato Uisp L’Aquila presieduto da Liberato Taglieri e le singole società organizzatrici di ogni manifestazione per superare insieme anche l’impasse dovuta agli strascichi lasciati dall’emergenza sanitaria.

Da giugno a dicembre, 17 manifestazioni lodevoli ed apprezzabili che in perfetta sintonia con l’atmosfera del periodo in cui sono state tolte le restrizioni anti Covid cercheranno di accontentare l’amplia platea di runners che vorranno mettersi in gioco nel podismo.

Ed è in questo senso che il comitato promotore del circuito sta cercando di indirizzare il proprio, lavoro fonte di tante iniziative ed idee nuove per rilanciare ad alti livelli il podismo nella Marsica.

DATE E LOCALITA’ DEL CORRI MARSICA UISP 2022

2 giugno Corrimarruvium a San Benedetto dei Marsi (organizzazione Asd Briganti d’Abruzzo)

1° luglio Ultraskymarathon d’Abruzzo a Ovindoli (Gruppo Sportivo Celano)

9 luglio Stracittadina Avezzanese ad Avezzano (Asd Runners Avezzano)

24 luglio Trail Dea Angizia a Luco dei Marsi (Podistica Luco dei Marsi)

4 agosto Night Race a Tagliacozzo (Asd Magic Runners)

7 agosto Stramanoforno a Gioia dei Marsi (Asd Lagos)

13 agosto Notturna Luchese a Luco dei Marsi (Podistica Luco dei Marsi)

21 agosto Sky App a Ovindoli (Gruppo Sportivo Celano)

29 agosto Stracittadina Trasaccana a Trasacco (Asd Plus Ultra)

2 settembre Marcialonga del Cerbiatto a Villavallelonga (Podistica Luco dei Marsi)

11 settembre Kilometro Verticale a Celano (Gruppo Sportivo Celano)

18 settembre Trail del Narciso a Rocca di Mezzo (Parks Trail)

25 settembre Trail Pescinese a Pescina (Asd Plus Ultra)

2 ottobre Trail delle Acque a Canistro (Amministrazione Comunale di Canistro)

9 ottobre Eco Roscetta a Civitella Roveto (Asd Eco Roscetta)

23 ottobre Trail dell’Acqua Puzza a Castel di Sangro (Zero Gravity)

26 dicembre Cronoscalata del Salviano al Valico del Monte Salviano – Avezzano (Asd Runners Avezzano)