Plesso scolastico di Dragonara, affidati lavori di recinzione e copertura

Gli uffici comunali hanno concluso l’iter di aggiudicazione dell’appalto. Ora si attende la fine dell’emergenza da Covid-19 per poter dare inizio ai lavori

SAN GIOVANNI TEATINO – Dopo l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, si è tenuta la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo manto di copertura e recinzione del nuovo plesso scolastico di Dragonara a San Giovanni Teatino. La seduta di gara telematica, coordinata dal Settore III – Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo, si è svolta il 24 marzo e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione dell’appalto all’Impresa Edile Gaia Srl, per un importo di contratto di 141.100,81 euro.

“Il virus non ci ferma. Gli uffici hanno concluso l’iter per la realizzazione di un progetto che sta molto a cuore alla nostra comunità – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – perché riguarda la realizzazione di una recinzione e di un nuovo manto di copertura in uno dei nostri plessi scolastici. Nonostante il momento di grande difficoltà, il nostro lavoro va avanti per restituire, a emergenza finita, dei luoghi sempre più sicuri e vivibili alla collettività”.

“Con grande soddisfazione – dichiara il Vicesindaco Giorgio Di Clemente – annunciamo l’avvenuto svolgimento della gara inerente la realizzazione di un nuovo manto di copertura e recinzione nel plesso scolastico di Dragonara. Questo intervento permetterà di avere a disposizione un edificio ancora più sicuro. Ringrazio gli uffici comunali che, nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, hanno portato avanti l’iter burocratico per arrivare all’aggiudicazione. I lavori inizieranno a breve, non appena la situazione legata all’evolversi dell’emergenza da Coronavirus lo consentirà”.