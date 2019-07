A Pineto tanti appuntamenti per l’estate: dove, quando

Si va dalla presentazioni di libri alle serate danzanti passando per un concorso di pittura estemporanea e una serata enogastronomica

PINETO (TE) – Dopo il successo di Apriti Sole la Pro Loco di Pineto propone molti appuntamenti per l’estate: presentazioni di libri, serate danzanti, un concorso di pittura estemporanea e una serata enogastronomica.

Si inizierà Il 16 e 19 Luglio con i due eventi letterari organizzati in collaborazione con la Edda Migliori Communication: martedì 16 Luglio alle ore 18.30 nella Sala Corneli di Villa Filiani è prevista la presentazione del libro “Mammamiabella!” con la presenza degli attori Valentina Olla e Federico Perrotta. Venerdì 19 Luglio alle ore 18.30 invece sarà la volta del libro “L’Amore sospeso ” di Roberta Maiolini che sarà presente all’evento. Entrambe le presentazioni saranno moderate dalla giornalista Edda Migliori.

Sempre a partire da venerdì 19 luglio tornano le Serate di Ballo al pattinodromo di Pineto, con liscio e balli di gruppo che allieteranno i venerdì sera di cittadini e villeggianti per tutto il mese di Luglio e Agosto (tranne il 9 Agosto), a partire dalle ore 21.00.

Non mancherà un momento dedicato all’arte con l’Estemporanea di pittura “Scorci di vita” prevista per domenica 11 Agosto, cui parteciperanno artisti di tutta la nazione, mentre sabato 17 Agosto la Pro Loco ripropone, dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione “Calici in Villa” che avrà luogo nel giardino di Villa Filiani a partire dalle 20.00. La Pro Loco invita la cittadinanza a partecipare e ricorda che per ulteriori informazioni sono a disposizione la Pagina Facebook “Pro Loco Pineto” e il seguente indirizzo mail: prolocopineto@gmail.com.