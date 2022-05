“No alla guerra, si alla terra!”: pin-nic all’Agripub Opperbacco

NOTARESCO – “No alla guerra, si alla terra!” È questo il mood che caratterizzerà il pic-nic, dalla bontà “disarmante”, organizzato nello spazio antistante a L’Agripub Opperbacco (via Casarino 21, a Notaresco) in collaborazione con il gruppo Emergency Teramo, domenica 22 maggio. Dalle ore 10 in poi un’intera giornata da trascorrere insieme in compagnia di Emergency a sostegno dei suoi progetti, in cui godere di buon cibo, relax, musica, aria di campagna e convivialità!

L’ingresso all’evento è libero e sarà possibile gustare delle buone e fresche birre Opperbacco, visitare il Microbirrificio e acquistare sui banchi dei produttori del MIT alcuni assaggi dei loro prodotti, ma anche conserve e delizie da portare a casa! Sarà inoltre presente un furgoncino street food. Il tutto accompagnato da un’immancabile colonna sonora con la musica di Alex Ricci con il suo “La Verità Tour”, seguita dalla musica d’autore e dalle canzoni popolari brasiliane proposte dal “Banda Eita Trio”.

Tavoli e panche saranno a disposizione ma per un’esperienza ancora più immersiva, si consiglia di portare un telo e sdraiarsi sul prato accanto al casolare (posti limitati).

Durante la mattinata sarà inoltre possibile scoprire il fascino delle campagne circostanti insieme agli amici del Walking Team Notaresco, che offriranno la possibilità di una passeggiata immersi nella natura.

Il 20% degli incassi sarà devoluto ad Emergency e i volontari del gruppo Emergency Teramo saranno presenti con il proprio banchetto informativo. È possibile trovare il programma di dettaglio dell’intera giornata sulla pagina facebook Emergency Teramo e L’Agripub Opperbacco.