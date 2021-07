“Pietro”, spettacolo teatrale questa sera al Parco dei Gesuiti a Pescara

All’interno della serata sarà presentata la prossima edizione del Meeting di Rimini, kermesse in programma dal 20 al 25 agosto alla Fiera di Rimini

PESCARA – “Il coraggio di dire io” è il titolo della prossima edizione del Meeting di Rimini, la nota kermesse di fine estate in programma dal 20 al 25 agosto prossimi alla Fiera di Rimini. Un’edizione nuovamente in presenza, dopo la “special edition” dell’anno scorso, che affiancò alcuni incontri in presenza con numerosi appuntamenti online.

L’evento sarà presentato sabato 24 luglio al Parco dei Gesuiti a Pescara, con inizio alle 20.30. La serata è promossa dal Centro Culturale di Pescara, e vedrà la partecipazione di Otello Cenci, regista e direttore artistico degli spettacoli del Meeting.

E sarà proprio uno spettacolo teatrale ad arricchire la serata: “Pietro”, arrangiamento teatrale del testo “Et homo factus est” di Sergio Silecchia edito dalla casa editrice Itaca nel 2020, con la partecipazione degli attori Nicola Pietrangeli, Francesca Alberico e Maria Rosaria Nuzzo. La regia è di Stefano Giannascoli, regista e autore teatrale, fondatore della compagnia teatrale abruzzese Follemente Teatro, e direttore artistico dal 2003 del progetto Teatralia in Germania.

Come recita la presentazione dello spettacolo “Un giorno come tanti, Pietro – pescatore di Galilea – si trova di fronte ad un evento che cambierà il corso della sua vita e la storia del mondo: l’incontro con Gesù Cristo. Un incontro che “ha sconquassato la sua pietrosa mente e schiodato il suo vecchio cuore” e che lo porta a vivere i tre anni più intensi dalla sua vita, con un epilogo che tutti conosciamo. Il percorso di questi tre anni diventa il racconto con cui l’uomo Pietro rivive il rapporto privilegiato con “quel giovane Maestro” ma soprattutto il turbamento – a tratti lotta interiore – della sua scelta di abbracciare una libertà nuova, sconosciuta, “come Lui gliela chiedeva”. Ancor di più, Pietro ci metterà dinnanzi agli occhi tutta la sofferenza del seguire quel “qualcosa di più grande” presentatosi nella sua “semplice vita”. Proprio quella grandezza e che lo renderà eterno”.

Ingresso su invito.

Per informazioni: 328 433 1706 – centroculturalepescara@gmail.com

Informazioni sul Meeting di Rimini: www.meetingrimini.org

Informazioni sul Centro Culturale di Pescara: www.centroculturalepescara.org