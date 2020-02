Raggiunto l’accordo con il Presidente Sebastiani. L’ufficialità sarà data lunedì prossimo. Debutto il 23 febbraio a Torino contro la Juventus

PESCARA – Pierluigi Iervese sarà il nuovo allenatore della Primavera del Pescara, Nella giornata di oggi è stato raggiunto l’accordo con il Presidente Sebastiani e lunedì prossimo sarà dato l’annuncio ufficiale.

Iervese, che subentra a Antonio Di Battist,a tecnico ad interim dopo la promozione di Legrottaglie in prima squadra, ha guidato per sei stagioni la formazione degli Allievi Nazionali del Delfino, arrivando nel 2014 alla qualificazione ai play off: negli ottavi di finale fu eliminata dalla Lazio, in quel tempo allenata da Simone Inzaghi. Due anni fa è stato il tecnico del Francavilla in Serie D.

Il debutto sulla panchina biancazzurra è previsto per domenica 23 febbraio a Torino contro la Juventus. Ricordiamo che i biancazzurri hanno perso 1-0 in casa contro la capolista Atalanta.