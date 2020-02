Primavera, Pescara – Atalanta 0-1: decide Cambiaghi nella ripresa

CITTÁ SANT’ANGELO – Sconfitta di misura per il Pescara Primavera di mister Di Battista nella gara casalinga contro la capolista Atalanta. Gara decisa al 6′ minuto del secondo tempo da una rete di Cambiaghi. Tre punti che consentono agli ospiti di consolidare il primo posto in classifica con 48 punti, 6 più del Cagliari mentre il Pescara con 19 punti in terz’ultima posizione. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta torinese per il Delfino contro la Juventus.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Camilleri, Manè, Marafini, Diambo, Tringali (Masella 29′ 2°T), Belloni, Pavone, Mercado (Chiarella 17′ 2°T). A disposizione: Lucatelli, Chiacchia, Quacquarelli, Dumbravanu, Longobardi, De Marzo, Masella, Chiarella, Blanuta, Zinno, Galante, Paolilli. Allenatore: Di Battista Antonio

ATALANTA: Gelmi, Bellanova, Brogni, Guth, Okoli, Heidenreich, Traore (Ghislandi 37′ 2°T), Da Riva, Piccoli (Kobacki 20′ 2°T), Cortinovis (Gyabuaa 20′ 2°T), Cambiaghi. A disposizione: Dajcar, Ghislandi, Bergonzi, Milani, Gyabuaa, Signori, Kobacki, Ruggeri, Ghisleni, Italeng Ngock. Allenatore: Brambilla Massimo

Direzione di gara: Virgilio Daniele della sezione di Trapani, I° assistente Catani Fabio della sezione di Fermo, II° assistente Voytyuk Markiyan della sezione di Ancona.

Reti: Cambiaghi 6′ 2°T (ATA).

Ammonizioni: Guth 38′ 2°T (ATA), Cambiaghi 43′ 2°T (ATA).

Foto della partita fonte sito ufficiale Pescara Calcio