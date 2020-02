“Amore/Love” mostra d’arte contemporanea a Montesilvano

30 artisti reinterpretano il tema universale dell’Amore presso Sorrisi in Città/centro culturale aps dal 15 al 29 febbraio a cura di Rosetta Clissa e Beniamino Cardines

PESCARA – Sabato 15 febbraio 2020 ore 17 (ingresso libero, aperta fino al 29 febbraio), presso Sorrisi in Città/centro culturale aps c’è stata l’inaugurazione della collettiva d’arte contemporanea: “amore/love”. La mostra è curata da Rosetta Clissa e Beniamino Cardines, con la partecipazione di oltre 30 artisti visivi che reinterpretano creativamente il tema dell’amore. Un progetto per sensibilizzare le nuove generazioni alla fruizione della bellezza e delle arti visive e per veicolare l’arte come possibilità di inclusione e creatività sulla disabilità. Con la partecipazione straordinaria di Ooops! (scrittori speciali) ovvero sei ragazzi disabili che esprimono attraverso l’arte il loro pensare e volere l’amore: Alessio, Fabio, Isabella, Matteo, Francesco, Mattia.

Artisti in mostra:

Sandro Aceto (OTECA), Fiorella Altobelli, Raffaella Bonazzoli, Beniamino Cardines, Greta Chiaravalle, Antonio Cicchetti, Angela Cirotti, Bruno Colalongo, Sabrina D’Arcangelo, Daniela D’Incecco, Piera De Vita, Antonella Di Giandomenico, Barbara Di Marco, Denise Filippetta, Mimmo Francone, Carmine Frigioni, Sabrina Giansante, Giuseppe Lucantoni, Amelia Lucci, Lisa Marfisi, Violetta Mastrodonato, Alessio Mazzarulli, Plinio Meriggiola, Livia Partipilo, Tiziana Piccioni, Stella Maria Sablone, Miriam Scarpone, Alessandro Sigismondi, Sogni&Percorsi, Marcello Specchio, Pina Trabucco.

Beniamino Cardines e Rosetta Clissa, curatori: “Per noi l’arte è condivisione, coinvolgimento. In questo progetto sul grande e universale tema dell’amore, abbiamo cercato artisti di provenienza ed esperienza diverse. Tutti accomunati dal pensare l’arte come possibiltà di linguaggio per avvicinarsi e cercare un contatto. Un dialogo con il pubblico contemporaneo. Inoltre, all’interno del percorso espositivo, presentiamo un gruppo di sei ragazzi disabili con cui abbiamo elaborato un progetto creativo tra scrittura e artivisive. Il risultato, lo vedrete alla mostra, non è solo commovente, ma anche di una potenza visiva incredibile”.

Sabato 17 febbraio all’inaugurazione saranno presentati due libri sul tema dell’amore: “Quando Borg posò lo sguardo su Eve” di Annarita Stella Petrino (Edizioni Tabula Fati), e “La solitudine del mare” di Alessandro Febo (Masciulli Edizioni).

La Mostra è organizzata da Sorrisi in Città/centro culturale, in collaborazione con: AP/Arte Prossima, Bibliodrammatica aps, spaziocomune, Aternum Fotoamatori Abruzzesi.

INFO:

Sorrisi in Città/centro culturale

residenza SPAZIO LIBERO

Via San Francesco 12 – Montesilvano (Pe)

Tel. 085.4450057

Pagina Facebook: Sorrisi in Città