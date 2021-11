Pierluigi Arduini nominato nel Direttivo Nazionale di ConfimpreseItalia

FIUGGI – In occasione del 25° Congresso di ConfimpreseItalia, tenutosi a Fiuggi 12-13 e 14 novembre, il Presidente Guido D’Amico ha nominato l’aquilano Pierluigi Arduini, già coordinatore regionale di ConfimpreseAbruzzo, nel Direttivo Nazionale.

ConfimpreseItalia rappresenta 80mila imprese con 800.000 dipendenti, in Italia è presente con 78 Organizzazioni Territoriali, 20 Federazioni di Categoria e 14 Organizzazioni Federate, all’estero conta delegazioni in Cina, Spagna, Ungheria e Tunisia.

“Ringrazio il Presidente D’Amico, anima e guida della nostra Associazione, per aver indicato il mio nome nella composizione del Direttivo nazionale, il mio impegno, nell’assolvere il prestigioso incarico, sarà pieno e completo. Rappresentare il tessuto produttivo, politico e sociale del nostro territorio, risulterà di certo utile alla definizione delle linee programmatiche della nostra Associazione” dichiara Arduini, che prosegue “l’occasione data dagli strumenti nazionali messi a disposizione, uno fra tutti quelli previsti dal SIMEST per i processi di internazionalizzazione delle piccole imprese, sono continue opportunità che il nostro paese in generale e il nostro territorio in particolare, non devono assolutamente farsi sfuggire”.

Al Congresso di Fiuggi, che ha visto la Conferma di D’Amico alla guida dell’Associazione, sono intervenuti: Luigi Di Maio, Mara Garfagna, Massimo Garavaglia, Laura Castelli, Pierpaolo Sileri, Ilaria Fontana, Claudio Durigon, Davide Faraone, Mario Baccini, Mario Sechi.