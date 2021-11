Carmine Valentino Mosesso ospite alla rassegna dell’IC Pescara 4

Il 25 novembre il poeta sarà protagonista della rassegna “Autori a Scuola/scrittura e scritture per le nextgen”

PESCARA – Giovedì 25 novembre Carmine Valentino Mosesso, poeta tra le voci più interessanti e suggestive della nuova poesia italiana contemporanea, incontrerà gli alunni dell’ IC Pescara 4 – Plesso di Villa Fabio nell’ambito della rassegna “Autori a scuola/scrittura e scritture per le nextgen” promossa dall’Istituto Comprensivo Pescara 4 in collaborazione con OL//Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, rassegna che andrà avanti per sette mesi fino a maggio 2022. Il poeta dialogherà con i ragazzi affrontando il tema delle migrazioni, dello spopolamento delle aree rurali, del partire e del tornare come segni antropologici e sociali.

Carmine Valentino Mosesso classe 1994, vive a Castel del Giudice, piccolo borgo dell’Alto Molise, dove ha fatto ritorno. Laureato in Agraria, è socio fondatore di un’azienda agricola gestita insieme alla sua famiglia. Alla cura dei campi e degli animali, affianca un forte impegno civile e politico per il riscatto dei paesi dell’Italia interna e dei territori cosiddetti marginali, sempre al centro della sua poesia. “La terza geografia” (Neo Edizioni, 2021) è il suo primo libro.

Carmine Valentino Mosesso, scrittore: “L’universo ha scelto la nostra bocca per parlare. Guarda la tua città, spogliala con la forza sovrumana dell’ammirazione, baciala con la bocca invisibile dell’amore, pensa al tuo paese come fosse la tua sposa. Esco di casa per stanare il rifugio degli idiomi, la banca dei dialetti, esco a dar caccia all’ossigeno che ingrassa i campi”.

Programma dell’intera Rassegna 2021/2022 – online e in presenza

Ottobre 2021/mercoledì 27, giovedì 29 e venerdì 5 novembre : letteratura e coscienza ecologica (narrativa) – con Beniamino Cardines e “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” LFA Publisher 2020. Ė la vita di Plastica che non è solo una ragazzina ma anche davvero plastica. Così la sua famiglia, gli amici, la scuola… un mondo completamente riciclato e di seconde possibilità.

Scrittore pluripremiato, giornalista, blogger. Autore di “Plastica 1/L’inizio delle cose” (LFA Publisher, Napoli 2019) con cui ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” per la sezione Letteratura Ragazzi e di “Plastica 2/Cose molto pericolose” (LFA Publisher, Napoli 2020). Con la raccolta inedita di short stories “Cleopatra o Meryl Streep?” ha vinto il Premio Speciale della Giuria al “Salinger 2020”; e il Primo Premio della Critica al FLA 2020. Vincitore del Premio Nazionale di Poesia “La Riccetta 2021” con “Quando tutto si perde”.

Novembre 2021/martedì 23: letteratura e migrazioni (poesia)

con Carmine Valentino Mosesso e “La terza geografia” NEO. 2021.

“Come specie ci siamo dati sempre troppe arie. Esisteranno sicuramente poeti tra gli alberi, rivoluzionari tra gli altri animali.”

Dicembre 2021/martedì 14: letteratura e tradizioni (narrativa illustrata)

con “La Martavella” raccolta illustrata di antiche fiabe abruzzesi di Michela Di Lanzo (illustratrice) e Antonio De Nino (Pratola Peligna 1833 – Sulmona 1907) Radici Edizioni 2021.

Nove storie passate di bocca in bocca nei secoli scorsi accanto al giaciglio dei più piccoli, raccontate attorno al focolare o recitate.

Con la sua immaginaria martavella – un’antica rete da pesca utilizzata per intrappolare i pesci nei guadi dei laghi – Michela Di Lanzo cattura su queste pagine i protagonisti di alcune fiabe abruzzesi raccolte per la prima volta da Antonio De Nino nel 1833.

Febbraio 2021: letteratura e coscienza sociale (poesia)

con Simona Novacco e “La casa dove sto” La Gru 2021.

“La casa è universo, nido o guscio, soffitta e cantina, cassetti e armadi, angoli dove rannicchiarsi, il luogo dove il piccolo diventa grande o viceversa, ma può essere anche stretta o immensa, socchiusa come una porta o una tenda accostate ma pronte a essere spalancate e poi richiuse.”

Simona Novacco, poetessa, educatrice. “Guerra bambina” Edizioni La Gru 2018 Premio “Books For Peace 2018”. “Codice p in memoria del padre” Ianieri Edizioni 2020.

Marzo 2021: letteratura e amore (poesia)

con Lorenzo Marsicola e “Un po’ per caso” Arsenio Edizioni 2021.

Sono in sostanza poesie d’amore in cui è cantata una figura femminile (la sua ragazza).

“A volte fai quel tanto che basta. E se diventassi tutto ciò che mi basta?”

Lorenzo Marsicola è un giovanissimo poeta abruzzese classe 1996, attualmente vive a Sulmona. Laureato in Lettere indirizzo Moderno, specializzando in Laura Magistrale in Filologia Moderna. “Un po’ per caso” è la sua prima pubblicazione.

Aprile 2021: letteratura e cantautorato (canzoni)

con Miriam Ricordi, compositrice e cantautrice, educatrice. Voce e chitarra, con sonorità rock originali, piene di ritmo e di energia. Ma soprattutto bellissime canzoni a raccontarci di oggi e di certi quotidiani col primo caffè bruciato. Ironia e grande capacità comunicativa.

Miriam Ricordi si è esibita a fianco di artisti come Eugenio Finardi, Modena City Ramblers, Marina Rei, Coez e Le luci della centrale elettrica. 2021 Candidata al Premio Amnesty International – Voci per la libertà.

Maggio 2021: letteratura e amicizia e sport (narrativa)

con Pier Luigi Amata e “Il pugile ragazzo” La Nave di Teseo 2021.

“Erano insieme, forti di un’amicizia salda e priva di ombre, forti delle fragilità sulle quali si erano abituati a stare in equilibrio.”

Scrittore, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato il suo primo romanzo “Il signore della bellezza”nel 2017 con La Nave di Teseo.