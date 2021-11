Un’altalena per bambini diversamente abili al Parco dell’Annunziata

GIULIANOVA – A dicembre verrà installata al Parco dell’Annunziata un’altalena per bambini diversamente abili.

“Per questo obbiettivo raggiunto – dichiara il Presidente Sandro Brandimarte – il Comitato di Quartiere Annunziata ringrazia i proprietari dell’Hotel Baltic, l’associazione Colibrì ed in particolare la generosità dei clienti dell’hotel che ha reso possibile l’acquisto dell’altalena che sarà inclusiva per tutti i bambini. Inoltre, abbiamo da poco ricevuto la notizia da un noto imprenditore che regalerà al parco un gioco per i bambini più piccoli”.

“Abbiamo appena saputo – aggiunge Massimo Grossi, tra i proprietari dell’Hotel Baltic – che è stato deliberato dal comune di Giulianova l’esito positivo per la collocazione dell’altalena al Parco dell’Annunziata. Quest’estate grazie all’aquilonata con l’Associazione Colibrì tutto questo si è concretizzato finalmente nell’altalena, che verrà installata i primi giorni di dicembre”.