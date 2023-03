“Piccoli archeologi” e “Paesaggi sonori”: due eventi con GiocaCultura

GIULIANOVA – Sabato 25 e domenica 26 marzo GiocaCultura, il ciclo di attività ri-creative per i giovanissimi a cura dei Musei e della Biblioteca civica di Giulianova, abbraccia l’arrivo della Primavera con due esperienze educative dedicate all’archeologia e alla musica.

La prima attività si terrà sabato 25 marzo alle 16.30 nel Museo civico archeologico Torrione “La Rocca”, in cui i bambini dai 5 agli 11 anni, grazie all’archeologa Andrea Mazzarulli, scopriranno il fantastico mestiere dell’archeologo attraverso una visita al museo incentrata sui commerci nell’antica Roma. I piccoli partecipanti si cimenteranno in tutte le fasi di uno scavo archeologico e infine realizzeranno un pesetto da pesca in argilla, in formato portachiavi, da poter portare a casa.

Si continua domenica 26 marzo con il laboratorio “Paesaggi Sonori con Vivaldi: Primavera al Parco”, che si svolgerà dalle 16:30, dapprima nella Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, per proseguire nel Parco “Alfredo Cerasari”, in via del Campetto. Bambini dai 3 ai 10 anni, con la presenza di un familiare, dopo aver ascoltato e letto l’albo illustrato dedicato a “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, con la guida di Simona Cinciripini partiranno alla ricerca dei suoni che caratterizzano il paesaggio primaverile nel centro storico della città di Giulianova, grazie alle mappe del tesoro “sonoro”. A questo seguirà la costruzione condivisa, con materiali di riciclo, di “strumenti musicali” che possano riprodurre i suoni ascoltati, per poi far esibire un’orchestra speciale: i bambini stessi suoneranno dando vita alla propria versione della Primavera.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, obbligatoriamente entro venerdì 24 marzo per “Piccoli archeologi” ed entro sabato 25 per “Paesaggi sonori”, è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e della Biblioteca “Bindi” e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.