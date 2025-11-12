Abruzzo: 30 milioni per il piano sociale contro la povertà 2025–2027

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato il piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, con una dotazione complessiva di circa 30 milioni di euro. Il piano, presentato dall’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, definisce le linee guida che la Regione affida agli Ambiti distrettuali sociali (ADS), mentre il finanziamento sarà erogato direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli interventi previsti riguardano i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, come assistenza domiciliare, supporto alla genitorialità, mediazione culturale e altri servizi territoriali. Una quota specifica del fondo, pari a 1,1 milioni di euro, è destinata alla povertà estrema, con misure rivolte a persone senza dimora. In questo caso, la Regione ha selezionato 12 ADS in base alla densità stimata di popolazione vulnerabile.

Il piano rafforza il ruolo di programmazione della Regione e conferma l’impegno verso una governance condivisa e mirata, con attenzione alle fasce più fragili della popolazione.