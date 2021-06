Piano di riordino della nuova rete ospedaliera: riunione ad Avezzano

La bozza iniziale del piano di riordino penalizzerebbe i tre ospedali marsicani di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina

AVEZZANO – Istituzioni a confronto a palazzo di città per migliorare il piano di riordino della nuova rete ospedaliera abruzzese

Oggi pomeriggio, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con le componenti di giunta Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, ha incontrato il presidente della commissione regionale sanità, Mario Quaglieri, per un esame approfondito mirato a modificare la bozza a favore dei presidi marsicani.

La bozza iniziale, infatti, penalizzerebbe i tre ospedali marsicani di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina. Da qui l’esigenza di continui confronti per ottenere modifiche in vista dell’imminente passaggio in commissione regionale.