Pescara Jazz 2021, il programma: date concerti e biglietti

Due prime mondiali nella 49ma edizione, 15 luglio Gino Paoli con il gruppo jazz Funk Off, il 9 luglio esordio per Fred Hersch ed Enrico Rava

PESCARA – È stata presentata ufficialmente ieri, presso la sala Giunta “San Cetteo” del Comune di Pescara, la quarantanovesima edizione del Pescara Jazz, festival che si svolgerà dall’8 al 30 luglio, organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi.

Sono intervenuti, oltre al direttore artistico Angelo Valori, il Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, l’assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, l’assessore comunale al Turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese e il vice presidente della Commissione Cultura, turismo e grandi eventi Salvatore di Pino, mentre per l’Ente Manifestazioni Pescaresi hanno partecipato alla conferenza, Valter Meale e Simone D’Angelo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ente. Erano presenti, inoltre, la consigliera comunale Zaira Zamparelli e il Presidente del Marina di Pescara Carmine Salce.

“Presentare il cartellone del festival – afferma Valter Meale Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi – che quest’anno segna il ritorno di illustri artisti internazionali, è un forte segnale di rientro alla normalità. Il jazz è libertà di espressione e oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci liberi e di poter varcare i confini dopo il lungo periodo di lockdown, partendo proprio dalla musica. In questi mesi abbiamo lavorato insieme al Consiglio di Amministrazione, che ringrazio, per garantire un festival all’altezza della città e della qualità della manifestazione; credo che questa edizione, che guarda anche ad altri linguaggi musicali, consentirà di ampliare il pubblico del festival. Colgo l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione il Marina di Pescara, i main sponsor Barbuscia, Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, Istituto Acustico Maico e Fater, e lo sponsor Mario De Cecco workwear”.

“Ringrazio il Direttore Artistico Angelo Valori che è riuscito a stilare un cartellone importante, con nomi di spicco e ben tre anteprime assolute mondiali – dichiara il vice Presidente dell’EMP Simone D’Angelo – Possiamo ritenerci soddisfatti, siamo sicuri che il pubblico sarà felice di tornare in teatro ad ascoltare musica di primissima qualità. Onorato di far parte della macchina organizzativa del Pescara Jazz “.

Prende la parola l’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone “Il Pescara Jazz rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra Città – commenta – sin dalla fine degli anni ’60 inizio dei ‘70, artisti provenienti da tutto il mondo hanno calcato le scene del palco del festival. Questa edizione è una prova della ripartenza, soprattutto per il mondo artistico che è stato un settore tanto colpito dagli effetti del lockdown. Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno contributo all’organizzazione del festival”.

Anche l’Assessore al Turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese ha voluto esprimere la sua soddisfazione per un festival che è parte di un cartellone di altissima qualità, che essendo di durata nel tempo, è in grado di attrarre turismo e di avere riflessi economici sul territorio per le attività produttive e commerciali, oltre che per il marketing territoriale, dichiarando inoltre che: “Motivo di orgoglio è per me la realizzazione in collaborazione con il festival, di una importante iniziativa di solidarietà, che vede il primario di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara, dott.ssa Susanna Di Valerio, in prima linea per la raccolta fondi (30mila euro) per l’acquisto di una incubatrice di nuova generazione che consente al neonato di ascoltare la voce della mamma, cosa molto importante per quei bimbi nati prematuri che necessitano di assistenza per lungo tempo. Accanto ai momenti di svago, pensiamo anche a chi ha necessità di aiuto- conclude Cremonese”.

Grande soddisfazione del vice presidente della Commissione Cultura, turismo e grandi eventi Salvatore di Pino, che dichiara: “Ringrazio gli organizzatori, cui faccio un particolare plauso, poiché organizzare oggi questa manifestazione non era semplice, né scontato. Parliamo di un festival, storico, la cui organizzazione per questa edizione è iniziata con grande coraggio in piena pandemia. Quest’anno rappresenta l’anno della ripartenza culturale, occorre pertanto stimolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli in programma. Con il cartellone estivo ricco di appuntamenti, che vede il Pescara Jazz accanto ad importanti eventi come Funambolika, il teatro con ospiti di rilevo nazionali e l’arena cinematografica, si intende dare un messaggio di speranza e di rinascita al mondo della cultura che è stato certamente il settore più penalizzato. Per questo è importante dare un segnale, partecipando a tutte le manifestazioni in programma”.

Chiude i saluti istituzionali il Sindaco Carlo Masci “Pescara Jazz è Pescara – afferma – lo abbiamo sempre detto. È il festival jazz più antico d’Italia, è un segnale forte di ripartenza della nostra città. Oggi più che mai abbiamo bisogno di iniziative, manifestazioni, di momenti per poter guardare avanti”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Consiglio di amministrazione dell’Ente e gli sponsor, per aver consentito di allestire questo cartellone, per la ripartenza nel segno della cultura e della socialità – dichiara Angelo Valori, Direttore Artistico alla sua quinta direzione del Festival. Questa programmazione continua una linea iniziata sin dal primo anno della mia direzione artistica, che è la sezione Pescara Jazz & Songs, in cui sostanzialmente cerco di evidenziare le relazioni tra il jazz e le altre musiche, nello specifico le canzoni, che rappresentano una forma culturale di arte che ha cambiato la società, la vita, il linguaggio, i comportamenti di ciascuno di noi. La canzone nei suoi diversi generi e stili è un momento centrale della cultura della nostra società e nella sezione Pescara Jazz & Songs il mio intento è di mettere in contatto il jazz con la forma della canzone. Un esempio è, appunto, la prima mondiale in cui Gino Paoli, cantautore caposcuola della canzone d’autore italiana, dialogherà con un gruppo di giovani jazzisti. Il festival di quest’anno metterà insieme mondi diversi nel nome della matrice contaminante del jazz, perché la musica jazz è musica di contaminazione, di liberazione e di dialogo. Lo scorso anno – puntualizza Valori – siamo stati i primi a ripartire con il festival e non si può ignorare il forte impatto dato dal Pescara Jazz al processo di rilancio di un settore fortemente penalizzato, dopo un lungo periodo che ha messo in evidenza la precarietà del lavoro artistico, dei tecnici e di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Siamo tra quelli che in maniera molto concreta contribuiranno alla ripartenza di questo settore martoriato”.

L’edizione 2021 segna il ritorno al festival degli artisti internazionali, con un cartellone d’eccezione con musicisti di fama mondiale, come Kenny Barron e Johnathan Blake. Ritorna anche Gonzalo Rubalcaba, favoloso pianista cubano che con la sua band avrà un programma vocale che coinvolgerà la cantante Aymée Nuviola.

PROGRAMMA PESCARA JAZZ 2021

La caratteristica di questo Festival è che ci saranno due importantissime prime mondiali: innanzitutto, per l’appuntamento del 15 luglio, una produzione del tutto particolare che vedrà Gino Paoli interpretare le sue canzoni insieme ai Funk Off, gruppo jazz molto conosciuto; mentre l’altra prima assoluta ci sarà il 9 luglio con l’esordio a Pescara di due protagonisti del jazz mondiale, Fred Hersch, che è uno dei più importanti pianisti in attività, ed Enrico Rava, musicista italiano tra i più conosciuti all’estero. Rava, trombettista di livello eccezionale, già presente diverse volte a Pescara, torna con questa nuova produzione che di fatto nasce nella nostra città e sarà una piccola chicca del Festival di quest’anno.

L’8 luglio ci sarà l’esordio di un trio del clarinettista Nico Gori, recentemente ospite nella trasmissione di Bollani su Rai Tre, che si esibirà con due musicisti molto conosciuti che sono Massimo Moriconi al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria. Nico Gori è un clarinettista molto apprezzato che ha destato un grandissimo interesse nel mondo musicale in generale e quello del jazz in particolare per la sua trasversalità. L’inaugurazione del festival avverrà insieme a un programma del tutto particolare di Cinzia Tedesco, chiamato Verdi e Puccini in jazz. Una rielaborazione di pezzi molto conosciuti, arie d’opera di questi due grandissimi compositori italiani, rivisitati in chiave jazz.

Il 9 luglio ci sarà anche la presentazione di un cd appena uscito di Christian Mascetta, giovane chitarrista molto bravo, diplomato al conservatorio di Pescara e che farà parlare molto di sé.

Il 10 luglio, il gradito ritorno di Fabrizio Bosso, uno dei più amati artisti italiani con il suo quartetto, che presenta il suo ultimo album We4, preceduto dalla preziosa interpretazione di Marco Fumo, pianista di formazione classica, che esordirà con il suo nuovo disco sulle musiche di Morricone, con cui ha collaborato e a cui farà omaggio. Anche questo appuntamento sarà una prima presentazione mondiale in una edizione del festival che si caratterizza ancora una volta per rivolgere lo sguardo verso l’altrove, verso gli altri generi musicali.

L’11 luglio ci sarà Franco D’Andrea, uno dei più prestigiosi pianisti italiani che compie 80 anni e che si esibirà insieme a Dave Douglas, trombettista molto conosciuto. Il festival festeggerà quindi gli 80 anni di un pianista che ha portato il jazz in Italia ad un’evoluzione tale da essere una delle forme internazionali più rispettate in assoluto. La sua esibizione verrà preceduta da quella di Carlo Morena, pianista pescarese che ha vissuto per decenni all’estero, a testimoniare ancora una volta l’impegno del festival a voler valorizzare i musicisti locali.

Il 12 luglio avremo la big band Colours Jazz Orchestra, con ospite un altro musicista d’eccezione, Chico Pinheiro, chitarrista brasiliano.

Il 17 luglio sarà una giornata molto particolare perché sul palco del Pescara Jazz ci sarà Danilo Rea, uno dei più importanti pianisti italiani, artista eclettico molto presente nel campo del jazz e del pop. Nella stessa data verrà eseguito il concerto diretto da Angelo Valori con Serena Brancale alla voce e Luca Aquino alla tromba. Un concerto in cui ritorniamo alle canzoni rielaborate in chiave jazz con l’accompagnamento di dodici archi e sezione ritmica. Il 18 luglio ci sarà la chiusura degli spettacoli jazz con un’altra presenza internazionale, il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba insieme alla cantante Aimée Nuviola.

Infine, il 23 luglio, il festival terminerà gli spettacoli con PJ FLA 21 Musica, Parole e altre cose, in collaborazione con il FLA, che di fatto prosegue una sinergia pluriennale che combina pubblici diversi: da una parte la letteratura e il teatro, dall’altra una serata composita con molti ospiti che verranno svelati a breve. Il 30 luglio gran finale da non perdere al teatro d’Annunzio con lo spettacolo “La bestiale Comedia” di Vinicio Capossela, dedicato a Dante.

Calendario Pescara Jazz 2021 – XLIX Festival Internazionale a cura di Angelo Valori

PORTO TURISTICO

8 luglio

Verdi & Puccini in Jazz

Cinzia Tedesco, voce; Stefano Sabatini, piano; Luca Pirozzi, contrabbasso; Tino Tracanna, sassofoni; Pietro Iodice, batteria

Modalità Trio

Nico Gori, clarinetto; Massimo Moriconi, contrabbasso e basso elettrico; Ellade Bandini, batteria

9 luglio

Christian Mascetta Trio

Christian Mascetta, chitarra; Pietro Pancella, contrabbasso; Michele Santoleri, batteria

Enrico Rava Fred Hersch Duo (prima assoluta)

10 luglio

Marco Fumo, piano

Fabrizio Bosso Quartet Fabrizio Bosso, tromba; Julian Oliver Mazzariello, pianoforte; Jacopo Ferrazza, contrabbasso; Nicola Angelucci, batteria

11 luglio

Carlo Morena, piano

D’Andrea/Douglas 4tet Franco D’Andrea, piano; Dave Douglas, Tromba; Federica Michisanti, contrabbasso; Dan Weiss, batteria

12 luglio Colours Jazz Orchestra meets Chico Pinheiro Direttore Massimo Morganti

Prezzi: Spettacoli 8-10-11 e 12 luglio € 18 + € 2 prev. – Spettacolo 9 luglio € 25 + € 2 prev.

Abbonamento Porto Turistico € 72 + € 3 prev.

TEATRO D’ANNUNZIO

15 luglio Gino Paoli meets Funk Off (prima assoluta)

16 luglio Kenny Barron Quartet feat. Johnathan Blake

17 luglio Medit Orchestra feat. Serena Brancale, voce; Luca Aquino, tromba; Angelo Valori, Direttore; Danilo Rea, piano

18 luglio Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Band “Viento y tiempo”

23 Luglio – PJ FLA 21 Musica, Parole e altre cose

30 luglio Vinicio Capossela “La Bestiale Comedia”

Prezzi: Spettacolo 15 luglio Platea intero € 30 + € 3 prev. – Gradinata € 25 + € 2 prev.

Spettacoli 16-17-18 luglio Platea intero € 25 + € 3 prev. – Gradinata € 20 + € 2 prev.

Abbonamento Teatro D’Annunzio Platea intero: € 80 + € 3 prev. – Gradinata: € 65 + € 3 prev.

Spettacolo 23 luglio fuori abbonamento: Posto unico € 15 + € 3 prev.

Spettacolo 30 luglio fuori abbonamento: Platea intero € 32 + € 3 prev. – Gradinate € 27+ € 3 prev.

BIGLIETTERIE E INFO POINT

Lungomare C. Colombo 122 – Pescara Orari: 17–20, la sera degli spettacoli, ai botteghini del teatro dalle 20.30 e sul circuito CiaoTickets.com – Per informazioni 393.905557

Sul sito www.pest.it sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti sul programma. Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid

MAIN SPONSOR

Barbuscia – Concessionaria Mercedes Benz

Nata nel 1920 come attività di commercializzazione di macchine agricole ed industriali, veicoli industriali e automobili, Barbuscia è oggi una delle più solide e affidabili realtà del settore. Giunta alla quarta generazione, ha visto negli anni crescere e diversificare i rapporti di concessione di vendita e di assistenza con i principali costruttori nazionali e mondiali di automobili e veicoli industriali. A partire dal 1990 il nome Barbuscia, che lo scorso anno ha festeggiato 100 anni di attività, è legato al grande marchio Mercedes-Benz.

“Barbuscia è Pescara – spiega Francesco Barbuscia – e con i nostri 100 anni e più di storia non potevamo non abbracciare, in questo momento delicato, la ricca programmazione dell’International Arts Festival che, con i suoi eventi, ha contribuito negli anni a portare il nome della città ben oltre i confini regionali. È per noi un onore e un piacere partecipare con il nostro sostegno e contribuire così a valorizzare e promuovere le attività culturali del nostro territorio”.

Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo

Il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo è un’associazione impegnata nella tutela e nella valorizzazione dei principali 5 vini a Denominazioni di origine controllata (Doc) ed è composta da circa 400 tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori, da sempre attenti alla qualità dei prodotti e dell’ambiente nel quale operano. Tra le iniziative più innovative il Consorzio ha promosso il progetto “Percorsi”, 14 itinerari con oltre 200 punti di interesse storico, artistico, culturale e naturale, intorno a cui sorge la costellazione di cantine vitivinicole abruzzesi. “Siamo onorati di essere a fianco del Pescara International Arts Festival che anche quest’anno propone un calendario artistico di primissimo piano. Condividiamo con l’Ente Manifestazioni Pescaresi la volontà e l’obiettivo di ripartire insieme dopo un periodo davvero difficile puntando sulla valorizzazione paesaggistica, culturale, artistica, ambientale e – in veste di Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – anche enologica della nostra Regione che ha davvero molto da raccontare. L’arte e la cultura, come il buon vino, sanno regalare emozioni e riescono a dar voce al territorio e alle persone che lo abitano e che lavorano con impegno – sul palcoscenico come in vigna – per portare l’Abruzzo nel mondo”.

Istituto Acustico Maico – Professionisti dell’udito

Da oltre 60 anni, l’Istituto Acustico Maico è al lavoro per la salute e il benessere dell’udito. Il cammino dell’azienda inizia nel 1957, con l’impegno di Serafino Menzietti, e oggi l’Istituto Acustico Maico rappresenta una delle realtà più solide del panorama italiano, con una fortissima presenza del territorio in diverse regioni italiane, mantenendo sempre un forte cuore pulsante a Pescara. Da sempre, l’azienda si caratterizza per il forte impegno sociale, con importanti campagne di prevenzione e molteplici iniziative sviluppate sul territorio. “Rafforzare anno dopo anno la partnership con il Pescara Jazz – spiega l’Amministratore Mauro Menzietti – è per noi un vanto. Con il Festival condividiamo Il Piacere di Ascoltare, un messaggio che racchiude l’essenza di questa collaborazione: sentire bene è fondamentale per apprezzare la musica, i suoni e le passioni di ognuno di noi. In un momento così difficile, siamo felici di sostenere una kermesse che dà enorme prestigio alla nostra città”.

Fater

Fondata a Pescara nel 1958, dal 1992 Fater è la joint venture paritetica fra il Gruppo Angelini e Procter&Gamble. Opera nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona in Italia e nei prodotti detergenti per la pulizia dei tessuti e della casa in Italia e altri 38 paesi nel mondo attraverso alcuni dei più brand più conosciuti dai consumatori (tra i quali Pampers, Lines, Ace, Hero Solo). Da anni promuove interventi concreti sul territorio a vantaggio della comunità con l’obiettivo di sensibilizzare persone, istituzioni, associazioni ad abbracciare una coscienza comune in tema sociale ed ambientale.

“Pescara Jazz accompagna da più di 50 anni la storia di Pescara ed è un onore per Fater poter sostenere un’iniziativa di così elevato valore – dichiara Antonio Fazzari, General Manager di Fater spa. Il senso della nostra partecipazione si arricchisce, nel momento storico che stiamo vivendo, per essere uno stimolo alla “ripartenza” e per riconquistare la normalità delle nostre vite. In Fater mettiamo al primo posto le persone, perché sono per noi il punto di partenza in tutto ciò che facciamo come azienda. Ed è ciò che vogliamo riaffermare oggi: offrire un segnale di ottimismo sulle note del jazz perché regalino gioia e serenità a tutti”.

SPONSOR

Mario De Cecco workwear

Mario De Cecco è una delle aziende leader italiane nella produzione e nella commercializzazione di abiti da lavoro, fornitrice dei più importanti marchi dell’automotive, della grande distribuzione organizzata e dell’oil&gas. Sin dalla fase di studio del design e della scelta dei materiali, ogni capo è pensato e realizzato per chi lo indosserà nella propria quotidiana attività lavorativa nella convinzione che dal benessere individuale si possa generare valore per la collettività. “Nostro padre, il fondatore dell’azienda – spiega Giampiero De Cecco che con il fratello Paolo guida l’azienda affiancati dai rispettivi figli – ci ha trasmesso l’importanza di contribuire alla vita sociale e culturale del nostro territorio e la passione per l’arte, per il teatro e per la musica. Ecco spiegata la nostra partecipazione al Pescara International Arts Fest nella convinzione che contribuirà a far ritrovare a tutti la serenità e il piacere dello spettacolo”.