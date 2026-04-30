Presentata la 28ª Spiagge d’Abruzzo Cup

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale del calcio giovanile. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune, è stata presentata la 28ª edizione della “Spiagge d’Abruzzo Cup”, il torneo internazionale che dall’1 al 3 maggio porterà in città centinaia di giovani atleti e migliaia di visitatori. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio, il presidente dell’A.S. Roseto Calcio Camillo Cerasi e il dirigente Nicola Legge, che hanno sottolineato il valore sportivo, sociale e turistico dell’evento.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 96 squadre composte da bambini dai 7 ai 13 anni, suddivise nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. Le formazioni arriveranno da numerose regioni italiane – con Lazio e Campania in testa – ma anche da Friuli, Lombardia, Emilia‑Romagna, Umbria, Marche, Molise e Puglia. Confermata la presenza internazionale con sette squadre straniere: una dal Belgio e sei dalla Polonia, tra cui la rappresentativa di Jawor, città gemellata con Roseto.

Saranno 234 le partite in programma, arbitrate da 20 direttori di gara e supportate da oltre 80 addetti. Gli incontri si svolgeranno negli impianti sportivi del territorio: lo storico Patrizi, il campo di Scerne di Pineto, lo stadio Fonte dell’Olmo e il campo di Cologna Spiaggia.

L’impatto turistico sarà significativo: si stimano 6.500 presenze dirette, con un ulteriore 20% di arrivi “fai da te” che riempiranno hotel, B&B e agriturismi non solo di Roseto, ma anche di Giulianova, Pineto e Silvi.

Il programma si aprirà venerdì 1° maggio con la tradizionale sfilata sul lungomare e la presentazione delle squadre allo stadio Fonte dell’Olmo, condotta da Maria Rita Piersanti e Ilario Lorusso. Le gare inizieranno nel pomeriggio e proseguiranno fino alla mattina del 3 maggio, quando al campo Patrizi si terranno le premiazioni: medaglia ricordo per tutti e un premio speciale per ogni squadra. Come da tradizione, sarà consegnato anche il Premio Fair Play offerto dal Sindaco Mario Nugnes.

Il torneo è strutturato per garantire a tutte le squadre la possibilità di giocare fino all’ultimo minuto, con numerose coppe in palio e un sistema che assicura almeno il terzo posto in una delle competizioni collaterali. Novità di quest’anno è l’App ufficiale, che permetterà di seguire in tempo reale risultati e classifiche.

«Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che rappresenta un pilastro dell’offerta sportiva rosetana», ha dichiarato l’Assessore Annalisa D’Elpidio. «La Spiagge d’Abruzzo Cup è una vetrina per il calcio giovanile e un volano economico per tutto il territorio».

Soddisfazione anche da parte del presidente Cerasi: «Ringraziamo il Comune di Roseto e quello di Pineto per il supporto costante. Anche quest’anno possiamo contare su un partner di livello mondiale come Nike, grazie alla collaborazione con G&G Sport di Fabio Olivares».

Roseto si prepara così a tre giorni di sport, festa e accoglienza, confermando una tradizione che da 28 anni unisce giovani, famiglie e comunità nel segno del calcio e dei valori educativi.