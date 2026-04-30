Aeroporto d’Abruzzo: bilancio 2025 in attivo e crescita record nei primi mesi del 2026

PESCARA – Si è svolta ieri mattina a Pescara l’assemblea dei soci di SAGA, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis (nella foto), che ha rappresentato la Regione Abruzzo. L’incontro ha certificato un risultato di forte valore per lo scalo: il bilancio 2025 si chiude in attivo, con un utile superiore ai 170 mila euro, segnando una netta inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Secondo l’assessore D’Annuntiis, il dato conferma l’efficacia del lavoro congiunto tra Regione, CDA e struttura SAGA per la valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo. Anche i numeri operativi confermano la crescita: dopo il record di 1,1 milioni di passeggeri nel 2025, i primi mesi del 2026 mostrano un incremento delle presenze vicino al 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnale di un appeal in costante aumento.

Sul fronte infrastrutturale, la Regione ribadisce il piano di potenziamento dello scalo. Nei prossimi mesi entrerà in funzione la pista di volo allungata, un intervento strategico che permetterà di ampliare il raggio operativo dell’aeroporto e rafforzarne il posizionamento nel panorama nazionale e internazionale. D’Annuntiis ha sottolineato come gli investimenti in corso siano parte di una visione di sviluppo a lungo termine, orientata a rendere l’Aeroporto d’Abruzzo sempre più moderno, competitivo e funzionale alle esigenze del territorio.